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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

نمایشگاه عکس "یک سال یک تجربه" در نیشابور گشایش یافت

نمایشگاه عکس "یک سال یک تجربه" در نیشابور گشایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس بانوان نیشابوری با عنوان یک سال، یک تجربه در نگارخانه کمال‌ الملک گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین محروقی عصر یکشنبه سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور با اعلام مطلب فوق به خبرنگار مهر در نیشابور، افزود: این نمایشگاه شامل 40 اثر به ‌صورت رنگی و سیاه و سفید از 40 نفر از هنر‌جویان بانوی انجمن سینمای جوان و دبیرستان وکیلی هشت در ابعاد 40 در 30 با موضوع آزاد در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف معرفی این هنر به مشتاقان به‌ خصوص بانوان و ارتباط با هنرمندان این رشته و نقد و بررسی آثار و هم ‌اندیشی با عکاسان نیشابوری برپا شده است.

وی خاطر نشان کرد: این هنرجویان طی یک‌ سال گذشته زیر نظر استاد خویش تکتم استیلایی در زمینه هنر عکاسی آموزش دیده‌اند.

وی اضافه کرد: نمایشگاه عکس یک سال، یک تجربه از امروز الی 12 اسفند 1389 از ساعت 9 الی 11 صبح و 17 الی 20 بعد از ظهر در محل نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برای بازدید عموم علاقه‌ مندان بر‌پا است.

کد مطلب 1262916

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