نمایشگاه عکس "یک سال یک تجربه" در نیشابور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین محروقی عصر یکشنبه سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور با اعلام مطلب فوق به خبرنگار مهر در نیشابور، افزود: این نمایشگاه شامل 40 اثر به ‌صورت رنگی و سیاه و سفید از 40 نفر از هنر‌جویان بانوی انجمن سینمای جوان و دبیرستان وکیلی هشت در ابعاد 40 در 30 با موضوع آزاد در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف معرفی این هنر به مشتاقان به‌ خصوص بانوان و ارتباط با هنرمندان این رشته و نقد و بررسی آثار و هم ‌اندیشی با عکاسان نیشابوری برپا شده است.

وی خاطر نشان کرد: این هنرجویان طی یک‌ سال گذشته زیر نظر استاد خویش تکتم استیلایی در زمینه هنر عکاسی آموزش دیده‌اند.

وی اضافه کرد: نمایشگاه عکس یک سال، یک تجربه از امروز الی 12 اسفند 1389 از ساعت 9 الی 11 صبح و 17 الی 20 بعد از ظهر در محل نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور برای بازدید عموم علاقه‌ مندان بر‌پا است.