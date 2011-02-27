  1. استانها
  2. گیلان
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۴۴

پیکر زنده یاد " عباس امیری " صبح دوشنبه در رشت تشیع می شود

پیکر زنده یاد " عباس امیری " صبح دوشنبه در رشت تشیع می شود

رشت - خبرگزاری مهر: پیکر هنرمند بزرگ گیلانی " عباس امیری " صبح دوشنبه ساعت 9 و 30 دقیقه از مقابل مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیای (ص) رشت تشییع و در قطعه هنرمندان تازه آباد رشت به خاک سپرده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عباس امیری هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان ساعت هشت صبح دیروز در مسیر تولم شهر به صومعه سرا دچار سانحه رانندگی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.
 
مرحوم امیری برای ایفای نقش در تله فیلم "صبح بخیر سرکار " از رشت عازم فومن بود که به دلیل منحرف و واژگون شدن خودروی حامل وی در مسیر بازارجمعه - صومعه سرا درگذشت.

عباس امیری بازیگری را از اداره نمایش رشت آغاز کرد و در سال 1363 نخستین بار در فیلم سینمایی آتش در زمستان به کارگردانی حسن هدایت مقابل دوربین قرار گرفت.

حضور در بیش از 30 فیلم سینمایی، تلویزیونی و مجموعه های تلویزیونی از جمله امام علی (ع)، تنهاترین سردار، پس از باران، رستگاران، ریحانه و مختارنامه  از جمله مهمترین آثار مرحوم عباس امیری است.

زنده یاد عباس امیری هنگام مرگ 67 سال سن داشت.

استاندار گیلان نیز امروز در پیامی درگذشت عباس امیری هنرمند پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینما را به جامعه هنری کشور و خانواده وی تسلیت گفت.
کد مطلب 1262923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها