انتقاد وزیر تعاون از عملکرد بانکها

محمد عباسی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه از طریق شیوه تعاون باید از تکاثر ثروت در دست عده ای خاص از مردم جلوگیری شود، گفت: البته با اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر، 75 هزار مورد از این تعاونی های جدید مربوط به چند سال اخیر است که نشان می دهد ما در حال حرکت به سمت جلب مشارکت عمومی هستیم.

وزیر تعاون اظهار داشت: اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و بکارگیری برخی ظرفیت های جدید تعاونی ها مانند تعاونی های سهامی عام در سال های اخیر صورت گرفته است. از سویی خود دولت نیز تلاش کرد و تعاونی های مسکن مهر ایجاد شد که با حضور خود مردم اقدامات خوبی هم صورت پذیرفت.

عباسی تصریح کرد: همچنین با ابلاغ سیاستهای اصل 44 و تاکید بر دستیابی تعاونی ها به سهم 25 درصدی نیز فرصت مناسبی ایجاد شده و وزارت تعاون هم برای دستیابی به این هدف تاکنون اقداماتی را انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد: آنچه که ما به عنوان یک شیوه مقبول اقتصادی و اسلامی و به عنوان یک رویکرد دنبال می کنیم، این است که انسانها مورد توجه قرار بگیرند و این فرق تعاون را بین شیوه های دیگر اقتصادی که به جای انسان پول اهمیت دارد را مشخص کنیم.

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: این موضوعات باید در برنامه ریزیهای کلان و نیز در باور تصمیم سازان ایجاد شود و بسترهای لازم این کار هم مدنظر قرار داشته باشد، البته گرایش مردم به تعاونی ها نیز خوب بوده است به نحوی که ما در کشور به جز اعضای تعاونی های سهام عدالت که در نهایت42 میلیون نفر خواهند شد؛ 15 میلیون نفر هم به شیوه های مختلف دیگر عضو تعاونی ها شده اند.

به گفته عباسی، هم اکنون بیش از نیمی از تعاونی های کشور تولیدی هستند، البته دولت نیز برای کسانی که خودشان شرایط ایجاد یک بنگاه اقتصادی، راه اندازی و اداره آن را ندارند برنامه های توانمندسازی را دنبال می کند تا مشخص شود که به چه نحوی می توان یک کار اقتصادی در قالب تعاون انجام داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت جذب افراد در سیستمهای دولتی بسیار محدود شده است و ناگزیر آنهایی که باقی می مانند باید بتوانند معیشت خود را تامین کنند و توانمندی های مدیریتی و حرفه ای کسب کنند.

وزیر تعاون تاکید کرد: اگر افراد این توانمندیها را نداشته باشند ممکن است امکانات را هدر دهند. ایجاد حمایت و توانمندی در مردم و کسانی که بخواهند در قالب تعاون فعالیت کنند می تواند فرصت هایی را برای افراد جهت ورود به اقتصاد ایجاد کند.

عباسی تصریح کرد: تشکیل بانک توسعه تعاون طبق اصل 44 اقدامی در جهت حمایت از بخش تعاون بوده است. در این زمینه می توان گفت بانکها در چندین سال گذشته از آمادگی حمایت جدی از تعاونی ها و توانمندسازی آنان برخوردار نبوده اند و در 5 سال اخیر همه بانکهای کشور بیشتر از 700 میلیارد تومان به تعاونی ها تسهیلات پرداخت نکرده اند.