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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۳

همزمان با ایام نوروز؛

دو پایگاه هلال احمر در آزاد راه خرم آباد - پل زال مستقر می شود

دو پایگاه هلال احمر در آزاد راه خرم آباد - پل زال مستقر می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان لرستان از ایجاد دو پایگاه اسکان مسافران نوروزی در آزاد راه خرم آباد - پل زال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیح الله سیاهپوش ظهر یکشنبه درکارگروه فرهنگی و اجتماعی استان لرستان در سخنانی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایام نوروز در لرستان اظهار داشت: در ایام نوروز جمعیت هلال احمر استان لرستان تعداد 12 پایگاه ثابت در سطح جاده های استان مستقر کرده است.

وی با اشاره به تعداد پایگاه های موقت و سیار جمعیت هلال احمر استان در ایام نوروز، خاطر نشان کرد: در ایام نوروز همچنین تعداد هفت پایگاه موقت و سیار در سطح جاده های استان لرستان مستقر خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت جوانان هلال احمر استان لرستان با اشاره به ایجاد چادرهای مسافرتی در ورودی و خروجی شهرهای لرستان توسط جمعیت هلال احمر، بیان داشت: دستگاههای اجرایی استان نیز در راستای خدمات دهی به مسافران نوروزی استان همکاری لازم را هلال احمر داشته باشند.

سیاهپوش یادآور شد: همچنین جمعیت هلال احمر استان اقدام به استقرار دو پایگاه اسکان مسافران نوروزی در آزاد راه خرم آباد - پل زال کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در هر کدام از این دو پایگاه آزاد راه خرم آباد - پل زال تعداد 200 نفر مسافر نوروزی را می توان اسکان داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان لرستان عنوان کرد: جمعیت هلال احمر همچنین در قالب پایگاههای جاده ای مستقر در سطح استان با همکاری دستگاههای متولی اقدام به توزیع بسته های فرهنگی نیز خواهد کرد.

کد مطلب 1262925

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