روحانیان در جهت ارتقای بصیرت دینی و سیاسی مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر یکشنبه در همایش علما و روحانیان و طلاب حوزه علمیه امام رضا(ع) میاندوآب با اشاره به اینکه نقش حوزه های علمیه در راستای ارتقای معرفت اسلامی مردم بسیار خطیر است، افزود: یکی از مهمترین رسالتهای حوزه های علیمه در عصر حاضر که از برهه مهم تاریخ جهان اسلام بوده، آشنا کردن مردم با آموزه های این دین مبین است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی با تقدیم 134 شهید روحانی شیعه و دهها روحانی شهید اهل سنت نقش خود را به خوبی در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ایفا کرده، بیان داشت: امروز نیز در عرصه آگاه سازی مردم و بصیرت دهی به آنان نقش روحانیت بسیار مهم است.

استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به نقش حوزه های علمیه، علما و روحانیان در پیروز انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار داشت: علما و روحانیان با روشنگری و آگاه کردن مردم نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و بعد از انقلاب نیز در جبهه های مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب وارد شده اند.

جلال زاده با اشاره به فرهنگی بودن انقلاب اسلامی ایران نیز خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) با تکیه بر قدرت روحانیت جنگ مسلحانه با رژیم طاغوت را نپذیرفت چرا که معتقد بود با حرکت های فرهنگی به رهبری روحانیت می توان دشمن را از پا در آورد و سر انجام نیز این مهم اتفاق افتاد.

استاندار آذربایجان غربی برای بررسی مسایل و مشکلات شهرستان میاندوآب بابه این شهرستان سفر کرده است.

بازدید از بخش باروق و دیدار با مردم این بخش، حضور در مراسم شهدای بسیج میاندوآب، جلسه با روحانیت معزز میاندوآب، افتتاح کارخانه لبنیات و نیز پیگیری روند پیشرفت عملیات اجرایی در راه آهن میاندوآب از جمله برنامه های استاندار آذربایجان غربی در سفر به این شهرستان است.