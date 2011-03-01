آژانسها در تصمیمات ستاد تسهیلات نوروزی نقشی ندارند

علی اسدی، مدیر آژانس پترا به خبرنگار مهر گفت: انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در جریان مسافرتهای نوروزی مسئولیتی ندارند و سیستم دولتی نیز هیچ هماهنگی با صنف آژانسداران نمی کند بلکه فقط هر سال یک سری دستورالعملها و بخشنامه ها را برای اجرا به آژانسداران ابلاغ می کنند.

وی گفت: آژانسداران تنها به کار فروش بلیت و تور می پردازند و دیگر بحثهای نظارتی به عهده دستگاههای دولتی است.

بازرس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی درباره وضعیت رزرو تورهای داخلی و خارجی در ایام نوروز تصریح کرد: بازار خروج مسافر آشفته است چون پروازها یا از ماهها قبل چارتر شده و یا در قالب پکیج سفر فروخته شده است.

اسدی تصریح کرد: رزرو تورهای ورودی نیز رونق ندارد با این حال آژانس ما برای اردیبهشت ماه دو گروه از گردشگران خارجی را وارد ایران می کند آن هم اگر شرایط مناسب باشد و مشکلی پیش نیاید که آنها تورشان را لغو کنند.

وی ادامه داد: در بحث تورهای داخلی نیز مانند هر سال مسافران به صورت خودجوش به شهرهای اصفهان و شیراز می روند و از خدماتی که مسئولان استانی و فرمانداران در قالب تسهیلات سفر برای بهبود مسافرتها ارائه می دهند استفاده می کنند.

بازرس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: در چنین فرایندی که سیستم دولتی و متولیان گردشگری این مسافرتها را به حساب خود زده و عبور هر فرد از هر استان را یک نفر سفر محاسبه می کنند طبیعی است که هر ساله رکورد جدیدی در مسافرتهای سالیانه به ثبت می رسد در حالی که کسب و کار آژانسهای مسافرتی با رکود مواجه است.