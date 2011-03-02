فریبا وفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کتاب‌های در دست چاپ خود گفت: مجموعه داستان "همه افق" اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی توسط انتشارات چشمه چاپ می‌شود.

به گفته وی این کتاب 100 صفحه‌ای شامل 8 داستان کوتاه است و تِم غالب آنها موضوعات اجتماعی است و در ادامه همان مسائلی است که این نویسنده در کتاب‌های قبلی‌اش مطرح کرده است.

وفی افزود: یک رمان کوتاه نیز با عنوان "ماه کامل می‌شود" آماده چاپ است که داستان سفری است که طی آن حوادثی برای قهرمان داستان رخ می‌دهد.

این نویسنده اضافه کرد: حجم این رمان هم 110 صفحه است و نشر مرکز آن را برای اخذ مجوز تحویل ارشاد داده و امیدوارم تا نمایشگاه کتاب چاپ شود.

وفی همچنین از ترجمه کتاب "رازی در کوچه‌ها" به زبان فرانسوی و توسط کریستُف بالایی خبر داد و گفت: قرار است این کتاب توسط انتشارات "زولما" چاپ شود.

ریتم داستانی این کتاب وفی همانند "پرنده من" تند است و خواننده را وامی‌دارد که همپای داستان پیش رود و این نویسنده از فضاسازیهای متفاوتی استفاده کرده است؛ از سویی کودکی، شیطنت و کنجکاوی و از سوی دیگر استیصال و منفعل بودن در بزرگسالی.

وفی همچنین درباره دلیل انتخاب این کتاب از او برای ترجمه به زبان فرانسوی توسط بالایی، تاکید کرد: اطلاعی از این موضوع ندارم که چرا آقای بالایی از میان همه کتاب‌های من "رازی در کوچه‌ها" را برای عرضه به مخاطب فرانسوی زبان انتخاب کرده‌اند و فکر می‌کنم این سوالی است که باید از او بپرسید.

این نویسنده که چندی پیش هم کتاب "پرنده من" از او به زبان‌های انگلیسی و ایتالیایی ترجمه و در خارج از کشور توزیع شده بود، گفت: واقعاً نمی‌دانم چطوری است که یک کتاب شانس می‌آورد و ترجمه می‌شود. این را باید از مترجمانشان پرسید.

مجموعه داستان‌های "در عمق صحنه" و "حتی وقتی می‌خندیم" و رمانهای " ترلان" و "رویای تبت" از دیگر آثار وفی هستند.