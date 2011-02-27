162 میلیون سهم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 16هزار و 846 بار معامله 162 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 471 میلیارد و 77 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزاران بازار سرمایه در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به یک میلیون و 43 هزار و 31 میلیارد ریال رسید.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 32 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 21 هزار و 900 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 3.3 واحدی به عدد 1318 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 547 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه هفتم اسفندماه امسال 42 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 378 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 47 واحد رشد دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 122 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 28 هزار و 344 واحد توقف کرد.