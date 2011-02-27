پیشنهاد احداث مجموعه فرهنگی تفریحی تالابهای پلدختر در سفر دولت

فریدون رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر به پیشنهادهای شهرستان پلدختر در دور سوم سفر اشاره کرد و گفت: مصوبات پشنهادی شهرستان جمع بندی و نهایی و به مرکز استان ارسال شده است.

وی احداث ساختمان کانون فرهنگی بانوان شهرهای پلدختر و معمولان، احداث مجموعه فرهنگی تفریحی در تالاب های پلدختر، تخصیص بودجه برای برگزاری دوره های بصیرت و اختصاص اعتبار جهت کمک به فعالیت های فرهنگی هنری را از جمله پیشنهادات شهرستان پلدختر در بخش فرهنگی عنوان کرد.

فرماندار پلدختر احداث مرکز فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان در شهر معمولان، ایجاد موزه مردم شناسی در شهر پلدختر، تهیه تلویزیون شهری، تجهیز پارک بانوان این شهرستان، احداث و تکمیل و تجهیز مساجد و نمازخانه های سطح شهرستان به ویژه مدارس، احداث کانون فرهنگی رشد دانش آموزی در پلدختر و معمولان، مجتمع مذهبی و کمک به مصلا های پلدختر و معمولان را از دیگر پیشنهادات شهرستان پلدختر در بخش فرهنگی و هنری در سفر سوم بر شمرد.

رشیدی احداث خوابگاه ورزشی، استخر سر پوشیده بانوان، تجهیز بوستان های ورزشی همگانی، ساماندهی زمین چمن فوتبال شهر معمولان، ایجاد مدرسه تربیت بدنی و احداث زمین چمن شماره دو شهر پلدختر را از دیگر پیشنهادات شهرستان پلدختر در سفر سوم عنوان کرد.

به گزارش مهر، استان لرستان با ظرفیتی بی نظیر در حوزه طبیعت گردی و صنعت اکوتوریسم دارای تالابهای 11 گانه ای است که هر کدام می توانند به عنوان فرصتی بی بدیل در این حوزه مورد توجه قرار گیرند.

تالاب های استان لرستان با بیش از 15 هزار عرصه، مکان و زیستگاه مناسبی برای زیست انواع پرندگان بومی و مهاجر و همین طور انواع آبزی است. بیشترین و مهم ترین تالابهای استان در شهرستان پلدخترواقع شده است.

این شهر دارای آب و هوایی نسبتا گرم و خشک است. پلدختر از شمال به شهرخرم آباد و از جنوب به استان خوزستان محدود می شود. پلدختر را می توان شهر تالابهای لرستان نامید.

این شهر دارای تالابهای فصلی و دائمی هم چون گری بلمک، گری جمجمه، تکانه، لفانه، کبود و زردابه است که تالاب "گری بلمک" با بیش از 500 هکتار وسعت بزرگترین آنهاست.

این تالابها محل زیستگاه پرندگانی هم چون چنگر، کشیم، حواصیل خاکستری، اردک ارده ای و اردک سر سبز است. همچنین دارای گیاهانی همچون سرخس آبزی، پونه، یونجه، شبدر، جلبک سبز، شقایق و خار شتر است. شکار کردن در این تالابها به علت حضور پرندگان مهاجر و بومی ممنوع است.