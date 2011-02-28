ارائه روش نوین برای فراوری گیاهان دارویی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حیدر محمودی نجفی از محققان این طرح با بیان اینکه مطالعات نشان داده که روش آسیاب معمولی گرمای زیادی ایجاد می شود، افزود: این گرما منجر به تجزیه ویتامینها، آنزیمها، مواد فرار و تعداد زیادی از مواد موثره دیگر گیاه می شود از این رو به کار بردن سرما در یک محیط خنثی (مانند ازت مایع) مانع از تجزیه مواد موثره شده و پودر کامل گیاه از نظر محتوای کیفی و کمی بدون هیچگونه تغییری نسبت به گیاه اولیه به دست می آید.



وی با توضیح اینکه مواد موثره گیاه اثرات سینرژیک (هم افزایی) دارند، اظهار داشت: تهیه پودر کامل گیاه با روش فوق منجر به افزایش اثر و کارایی داروهای تهیه شده می شود این بهبود کیفیت در فرآورده های غذایی اسانس دار نیز کاملا مشهود است.



عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در خصوص فرآیند سرماسیاب گفت: فرآیند سرماسیاب عبارت است از خنک کردن یا منجمد کردن یک ماده و سپس کاهش اندازه ذرات آن به وسیله عمل آسیاب که این فرایند در صنایع مختلف دارویی، غذایی، پلیمری و محصولات نانو به طور گسترده ای کاربرد دارد.



محمودی فرآیند سرماسیاب را یک فناوری پیشرفته معرفی کرد و یاداور شد: در صنعت گیاهان دارویی با استفاده از این فناوری قسمت مورد نظر گیاه در دمای ازت مایع (196 درجه سانتیگراد) آسیاب شده و پودر بسیار ریز همگن از کل قسمت مورد نظر گیاه به نام توتوم گیاه (Plant Totum) به دست می آید.

وی با بیان اینکه این فناوری در چند کشور از جمله آمریکا، آلمان، سوئیس، ژاپن، فرانسه، هند و چین برای تولید پودرهای گیاهی با کاربردهای مختلف دارویی، غذایی و آرایشی- بهداشتی و همچنین تهیه مواد پلیمری خاص در مقیاس صنعتی استفاده می شود، خاطر نشان کرد: از مزایای روش سرماسیاب این است که تبخیر دائم ازت در منطقه آسیاب منجر به خروج هوا و اکسیژن از آسیاب شده، اسانس گیاه تحت تاثیر واکنشهای اکسایش قرار نمی گیرد و در نتیجه عطر و یا رنگ اولیه گیاه کاملا حفظ می شود، محصول فرآیند سرماسیاب پودری کاملا ریز و همگن است.