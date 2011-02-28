31 طرح جنگلداری در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این درحالی است که قبل از پیروزی انقلاب تنها دو طرح جنگلداری در شرق و غرب استان اجرا شده بود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های ما ممیزی مرتع یا شناسایی دامداران ذیحق و صدور پروانه چرا برای این دامداران است.

سلامتی خاطرنشان کرد: ممیزی90 درصد مراتع استان انجام شده است و مراتع به ییلاق و قشلاق تقسیم شده اند.

مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان گفت:70 درصد حاک استان که بالغ بر 452 هزارو 700 هکتار عرصه جنگلی و 862 هزارو 500 هکتار عرصه مرتعی است تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی است.



سلامتی افزود: شرایط و موقعیت جغرافیایی استان گلستان با مازندران و گیلان تفاوت دارد و عرصه های طبیعی استان گلستان شکننده تر هستند.

وی اظهار داشت: افزایش دمای کره زمین و بی نظمی های اقلیمی نیز پیامدهایی چون سیل زلزله آتش سوزی جنگل و رانش زمین را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت و بحرانایی چون کمبود آب و اکسیژن و غذا در نهایت با مشکلات سلامت مواجه خواهیم بود که برخی از این مشکلات نتیجه و اثر برخوردهای بد ما با طبیعت است.

سلامتی افزود: سرانه جنگل در دنیا شش هزار متر مربع است اما در ایران این میزان به هزارو 700 متر مربع و در استان گلستان به دو هزارو 800 متر مربع می رسد، ایران کشوری است با وسعت کم جنگلها که هر هکتار ان 2.5 تن اکسیژن تولید می کند.