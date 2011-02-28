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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۹

31 طرح جنگلداری در گلستان اجرا شد

31 طرح جنگلداری در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: تاکنون برای حفاظت و نگهداری از جنگلهای استان 31 طرح جنگلداری به وسعت 138 هکتار اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید سلامتی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این درحالی است که قبل از پیروزی انقلاب تنها دو طرح جنگلداری در شرق و غرب استان اجرا شده بود.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های ما ممیزی مرتع یا شناسایی دامداران ذیحق و صدور پروانه چرا برای این دامداران است.
 
سلامتی خاطرنشان کرد: ممیزی90 درصد مراتع استان انجام شده است و مراتع به ییلاق و قشلاق  تقسیم شده اند.
 
مدیر کل منابع طبیعی استان گلستان گفت:70 درصد حاک استان که بالغ بر 452 هزارو 700 هکتار عرصه جنگلی و 862 هزارو 500 هکتار عرصه مرتعی است تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی است.
 
سلامتی افزود: شرایط و موقعیت جغرافیایی استان گلستان با مازندران و گیلان تفاوت دارد و عرصه های طبیعی استان گلستان شکننده تر هستند.
 
وی اظهار داشت: افزایش دمای کره زمین و بی نظمی های اقلیمی نیز پیامدهایی چون سیل زلزله آتش سوزی جنگل و رانش زمین را در پی خواهد داشت.
 
وی ادامه داد: با توجه به افزایش جمعیت و بحرانایی چون کمبود آب و اکسیژن و غذا در نهایت  با مشکلات سلامت مواجه خواهیم بود که برخی از این مشکلات نتیجه و اثر برخوردهای بد ما با طبیعت است.
 
سلامتی افزود: سرانه جنگل در دنیا شش هزار متر مربع است اما در ایران این میزان به هزارو 700 متر مربع و در استان گلستان به دو هزارو 800 متر مربع می رسد، ایران کشوری است با وسعت کم جنگلها که هر هکتار ان 2.5 تن اکسیژن تولید می کند.
کد مطلب 1262944

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