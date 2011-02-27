  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۴۶

سازمان هواشناسی/

آسمان بیشتر نقاط کشور بارانی است

آسمان بیشتر نقاط کشور بارانی است

سازمان هواشناسی اعلام کرد بر اساس نقشه های پیش یابی، امروز سامانه بارشی در بیشتر مناطق کشور به جز جنوب غرب فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تمامی مناطق تحت پوشش سامانه بارشی بارش باران، وزش باد و در نواحی سردسیر بارش برف پیش بینی و بتدریج از سمت غرب از میزان بارشها کاسته می شود. با این حال بارشهای جنوب شرق از شدت کمتری برخوردار است.

بنا بر این گزارش، از بعد از ظهر دوشنبه سامانه بارشی دیگری از غرب کشور وارد شده و باعث بارش باران و برف و وزش باد در شمالغرب، غرب و بتدریج نواحی مرکزی، تهران و دامنه های البرز را در بر می گیرد.

برای سه روز آینده به ویژه امروز(یکشنبه)  برای برخی مناطق جنوب شرق و شرق وزش باد شدید پیش بینی می شود. همچنین امروز در جنوب غرب پدیده گرد و غبار و خاک ادامه دارد و به تدریج کاهش پیدا می کند ولی برای روز سه شنبه افزایش گرد و غبار دور از انتظار نیست.

کد مطلب 1262945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها