به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام ابراهیمیان در حاشیه مراسم افتتاح مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 311 حوزه علمیه خواهران سطح دو در کشور وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: این در حالیست که در حال حاضر تعداد 40 حوزه علمیه خواهران سطح سه نیز در کشور در حال فعالیت است.

معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به اهداف ایجاد مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در کشور عنوان کرد: تمرکز زدایی از قم، دسترسی بیشتر خواهران طلبه به مرکز مدیریت، معرفی مسائل آموزشی و فرهنگی از جمله اهداف ایجاد این مراکز در استانهای کشور است.

حجت الاسلام ابراهیمیان با تاکید بر توسعه مراکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در کشور، بیان داشت: مرکز مدیریت حوزه های علمیه در این راستا طرح توسعه متوازن مراکز مدیریت حوزه های علمیه را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به ایجاد برنامه های این مرکز برای استانهای فاقد حوزه علمیه، یادآور شد: به طور حتم کار ایجاد حوزه علمیه در این استانها را در دستور کار داریم.