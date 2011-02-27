حفظ کاربری زمینهای کشاورزی نیازمند همکاری همه جانبه است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالصمد صمصام پور عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی بیان داشت: ‌در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی کشاورزان نقش بسزایی دارند و تمام کشاورزان وروستائیان هم باید با مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی مراتب را به سرعت به نزدیکترین مرکز خدمات کشاورزی ویا مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها اطلاع دهند.

وی ادامه داد: مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی در صورت اطلاع از هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز زمینهای کشاورزی نسبت به پیگیری آن اقدام قانونی لازم را انجام می دهد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص محدوده اجرای قانون حفظ کاربری زمینهای زراعی و باغها ابراز داشت: تمام اراضی زراعی و باغهای داخل محدوده شهرها وشهرکها ونیز محدوده قانونی روستاها شامل محدوده اجرای این قانون می باشد.

صمصام پور با بیان اینکه تنها در شرایط معدودی و با تشخیص وموافقت کمیسیون می توان به منظور تشخیص کاربری زمینهای کشاورزی به صورت مجاز اقدام کرد اظهار داشت: مالک زمین برای طرح درخواست تغییر کاربری مجاز زمین کشاورزی در کمیسیون مزبور باید به ارائه سند مالکیت رسمی، ارائه جواز تاسیس یا موافقت اصولی بنام متقاضی وارائه نقشه عرصه بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت موافقت کمیسیون با تغییر کاربری اراضی باغی مالک موظف است بعد از اعلام کتبی دبیر خانه کمیسیون مزبور معادل 80 درصد قیمت روز زمین رابا احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بعنوان عوارض پرداخت نمایند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار داشت: تنها زمینها یی برای تغییر کاربری نیاز به موافقت کمیسیون تبصره ماده یک ندارند که برای فعالیتهای وابسته به کشاورزی همچون احداث گلخانه،‌ دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده باشند.