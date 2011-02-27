صیانت از ارزشهای انقلاب هدف تاسیس بسیج مستضعفین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کدخدایی عصر یکشنبه در جمع معاونان و مدیران نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلای مازندران در ساری افزود: پیام تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی(ره)، نشان از اهمیت و جایگاه رفیع نهادی دارد که با هدف حفظ و صیانت از آرمان ها و ارزشهای انقلاب اسلامی شکل گرفت.

وی اضافه کرد: مواجهه با توطئه های متعدد دنیای استکبار علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مانند برخورد با گروهک های ضد انقلاب، حضور ایثارگرانه در میادین نبرد هشت سال دفاع مقدس و مقابله با منافقین و عناصر داخلی دشمن در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی، هریک کارنامه ای درخشان برای نهاد مقدس بسیج محسوب می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: در چارچوب طرح و برنامه سازمان بسیج، تحول چشمگیری در جهت رشد بصیرت سیاسی و عقیدتی بسیجیان رخ خواهد داد.

کدخدایی در ادامه سفر به مازندران در جریان بازدید از رده های سپاه کربلای مازندران بر توسعه و تقویت برنامه های بسیج تاکید کرد و گفت: فرهنگ بسیج، فرهنگ ترویج ارزشهای متعالی است و نقش موثرتری در تعالی سازی اجتماعی دارد.

وی افزود: شکوفایی، قداست و طهارت امروز جامعه اسلامی، مرهون ایثارگری و پاکباختگی بسیجیان دوران هشت سال دفاع عاشورایی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به عملکرد 31 ساله بسیج گفت: در طول این مدت، بسیج شاهد کارکردهایی مقدس در عرصه های مختلف بوده است.

وی با اشاره به عملکرد بسیج پس از دوران دفاع مقدس اظهار داشت: پس از جنگ تحمیلی، بسیج با تشکیل کانونهای فرهنگی در مساجد و حسینیه ها به امور فرهنگی پرداخته است.

کدخدایی افزود: بسیج یک مجموعه ای از انسان های مومن، آگاه و بصیر در نظام اسلامی بوده و هدفش حفاظت از دستاوردهای انقلاب، ترویج و نشر ارزشهای اسلامی در جامعه و ارتقاء روحیه مقاومت مردم در برابر توطئه های داخلی و خارجی است.