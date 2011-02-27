چهارمین یادواره "شهدای جامعه پزشکی غرب کشور" در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این مراسم استاندار کرمانشاه اظهار داشت: امروز سربلندی، عزت و استقلال ایران اسلامی مدیون و مرهون خون شهدا است و باید به خود افتخار کنیم که کشور ما الگویی برای تمام جهانیان شده است.

سید دادوش هاشمی افزود: شکل گیری روح اسلام در تمام جهان نشات گرفته از درخشش نظام اسلامی حاکم شده در ایران است.

وی با بیان اینکه خود کفایی در ایران برای همگان قابل لمس است، بیان کرد: ایران اسلامی در گذشته نیازهای خود را از نقاط دیگر تهیه می کرد در حالیکه با وجود تحریم های اعمال شده توانسته در همه صحنه ها حضور پیدا کند.

استاندار کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه با وجود دوران هشت ساله دفاع مقدس در حال حاضر 52 درصد صادرات به عراق را به خود اختصاص داده است.

هاشمی در ادامه تولید انرژی هسته ای در ایران را از توانایی های دیگر کشورمان عنوان و خاطر نشان کرد: تمام توانایی ها و خود کفایی های ملت غیور ایران نشات گرفته از رهبری بنیانگذار انقلاب و ولایت با درایت مقام معظم رهبری و همچنین خون شهدا است که توانسته ایران را در مقابل توطئه های دشمنان قسم خورده بیمه کند.

این مقام مسئول در خصوص برگزاری یادواره های مستمردر کرمانشاه، اظهار داشت: یادمان های معنوی شهدا با هدف الگو پذیری برای خود و نسل های آینده برگزارمی شود و این قشر فداکار نیازی به برگزاری یادواره ندارند.

در ادامه این مراسم فرمانده سپاه نبی اکرم( ص) کرمانشاه نیز با اشاره به فراخوان ابلاغ شده در "چهارمین یادواره شهدای جامعه پزشکی غرب کشور"، اظهار داشت: طی این فراخوان 52 مقاله به دبیر خانه ارسال شده که از این تعداد هفت مقاله به عنوان برتر برگزیده شده است.

سردار محمد نظرعظیمی برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در مراکز آموزش عالی استان های غرب کشور را از دیگر برنامه های اجرا شده در خصوص این یادواره عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه این یادواره به نام شهدای گرانقدر برگزار شده است، افزود: به همین مناسبت114 تیم پزشکی خود اتکا به نام 114 شهدای بزرگوار به منظور ارائه خدمات بهداشتی درمانی به روستاهای محروم و فاقد پزشک اعزام شدند، همچنین یک بیمارستان صحرایی مردم یاری در محدوده شهرستان کامیاران با ارائه خدمات پزشکی قابل توجه برگزار شده است.

تحلیل درست از تحولات منطقه در پیشبرد آرمان های انقلاب ضروری است

همجنین در ادامه این مراسم معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به هدف برگزاری "چهارمین یادواره شهدای جامعه پزشکی غرب کشور"، اظهار داشت: یکی از اهداف بلند یادواره های شهدا تجدید میثاق با شهیدان، امام خمینی ( ره) و مقام معظم رهبری برای پیمودن راه شهدا و تلاش در راه تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است.

سردار یدالله جوانی افزود: موفقیت در این تجدید بیعت منوط به داشتن بصیرت درست درپدیده های اجتماعی و تحولات منطقه است.

وی در ادامه تصریح کرد: تحلیل درست از تحولات در حال وقوع از سوی ملت ما در پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی لازم و ضروری است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه بصیرت یکی از موضوعات دشمن شناسی است، خاطر نشان کرد: شناخت تاریخ برای ما واجب و از ارکان بصیرت است.

در ادامه مراسم" چهارمین یادواره شهدای جامعه پزشکی غرب کشور" بیانیه هیئت داوران در خصوص مقالات ارائه شده نیز قرائت شد.

در خاتمه این یادواره به هفت مقاله برگزیده، 144 خانواده شهید از استان کرمانشاه، 67 خانواده شهید از استان همدان، 11 خانواده شهید از استان ایلام، 11 خانواده شهید از استان کردستان و 22 خانواده شهید از استان لرستان به رسم یادبود تندیس و هدایایی اهدا شد.

"چهارمین یادواره شهدای جامعه پزشکی غرب کشور" با حضور جمعی ازمسئولان، روحانیون و خانواده های شهدای استان های کرمانشاه، ایلام، همدان، لرستان و کردستان برگزار شد.