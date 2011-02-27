افزایش 4 درصدی تصادفات جاده ای در استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سهراب حیدریان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار داشت: این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل 152 نفر در تصادفات جاده ای استان فوت کرده بودند.

وی بیشترین آمار تصادفات جاده ای استان را در محور اردبیل - مغان و مشگین شهر عنوان کرد و افزود: عمده ترین تصادفات در محورهای مواصلاتی استان علیرغم کنترل و اعمال قانون توسط پلیس راه به ترتیب مربوط به موتور سیکلتها با هفت درصد، کامیون دو درصد، وسایل عمومی یک درصد و سایر وسایط نقلیه 90 درصد می شود.

فرمانده پلیس راه استان خواستار ایجاد بزرگراه اردبیل - مشگین شهر در راستای کاهش تصادف جاده ای در این محور شد و اضافه کرد: مجهز کردن جاده ها به سیستم روشنایی مناسب و ایجاد پاسگاه های جدید برای کنترل و اعمال نظارت بیشتر با توجه به توریستی بودن استان، به کاهش تصادفات منتج خواهد شد.

وی همچنین نسبت به تجهیز محورهای اردبیل - مشگین شهر و اردبیل – مغان به علائم بازدارنده و حذف نقاط حادثه خیز تأکید کرد و متذکر شد: آموزش و فرهنگ سازی، بهبود وضعیت عبور و مرور درون شهری، برف روبی و نمک پاشی پلها و راههای ارتباطی در شرایط نامناسب جوی و... به منظور کاهش خسارات ناشی از تصادفات ضروری است.

حیدری به کاهش 9 درصدی تصادفات جاده ای در محور اردبیل - سراب اشاره کرد و ابراز داشت: در سال گذشته 34 نفر بر اثر تصادفات جاده ای این محور فوت کرده بودند که امسال این تعداد به 9 نفر رسیده است.

وی در پایان با اشاره به افزایش تصادف درون و برون شهری در استان خاطر نشان کرد: مدیریت صحیح و اتخاذ تدابیر اصولی با اصلاح هندسی، تعریض معابر و خیابانها و بهبود بخشیدن به وضعیت کنونی ضروری به نظر می رسد.