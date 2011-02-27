120 دفتر پیشخوان دولت در هرمزگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، پرویز سالاری عصر یکشنبه در جلسه تصمیم گیری دولت الکترونیک در هرمزگان بیان داشت: باتوجه به سیاستهای کلی نظام در واگذاری فعالیت های تصدی گری دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی وتدوین سند راهبردی پورتال دولت تاپایان برنامه پنجم تعداد دفاتر پیشخوان دولت از 60 دفتر درسال 90 به 120 دفتر افزایش می یابد.

سالاری افزود: هم اکنون 60 دفتر پیشخوان دولت در سطح استان جهت ارائه خدمات به مردم ونظام راه اندازی شده و این میزان درراستای تراکم جمعیت درقسمت های مختلف شهر، حجم مراجعین و همچنین خدمات وامکانات مورد نیاز به مردم راه اندازی و گسترش می یابد.

وی بیان داشت: تاکنون بیش از 20 دستگاه اجرایی استان همکاری خود را با این دفاتر اعلام کرده و 70 خدمات گوناگون به این دفاتر ابلاغ شده و ازمابقی دستگاهها نیز انتظار می رود باتوجه به اینکه یکی ازشاخص های ارزیابی جشنواره شهید رجایی واگذاری خدمات تصدی گری دستگاهها به بخش خصوصی است لذا هرچه زودتر واگذاری خدمات خود را به دفاتر فناوری اطلاع دهند.

معاون استاندارهرمزگان آموزش، فرهنگ سازی واستفاده بهینه وافزایش بهره وری از خدمات را مزایای این دفاترعنوان واظهارداشت: باید تا سال 90 یک هزارو500 خدمات دراین دفاتر اجرایی شود.

سالاری ضمن قدردانی دانی ازاصحاب رسانه گفت: رسانه های هرمزگان در حقیقت نقش بسزایی در پیشبرد اهداف دولت در زمینه تحول اداری وتوسعه دولت الکترونیک دارند و در اجرای دفاتر پیشخوان دولت نیز از صداوسیما ورسانه ها خواستاریم ما را یاری کنند.

وی بیان داشت: خدماتی که از سوی دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود نظارت وکنترل آن با دستگاههای متولی است و امیدواریم که خدمات را درکوتاه ترین زمان و به بهترین وجه دراختیار مردم قرار دهیم.

معاون استاندار یادآورشد: برگزاری کارگروه ها و نشستها و بیان چالشها و مشکلات و اصلاح آنها نشانگر این است که اعضای کارگروه به جد دنبال کاربوده وپیگیر رفع نقصها و کاستیها هستند.

وی گفت: امیدواریم با حرکتهای ایجاد شده دردفاتر پیشخوان دولت گامی موثر در پیشبرد ارائه خدمات به مردم داشته باشیم که بالاترین شان ما خدمات رسانی بی منت به مردم و نظام است.