انقلاب اسلامی ایران برخاسته از تفکر حوزه های علمیه است

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در مراسم افتتاح مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران استان لرستان در سخنانی با اشاره به نقش تاثیرگذار حوزه های علمیه و علما در حفظ حیات دینی و هدایت مردم، اظهار داشت: علمای شیعی همواره در طول تاریخ به خوبی از اسلام ناب محمدی و ارزشهای این دین الهی پاسداری کرده اند.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران برخاسته از تفکر حوزه های علمیه شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: موج عظیم بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه نیز برگرفته از اندیشه حیات بخش اسلام است.

وی علما و روحانیون را یکی دیگر از سرمایه های مکتب تشیع دانست و افزود: روحانیت همواره پرچمدار توحید، مبارزه با طاغوت و همراه و همگام با مردم بوده و تاریخ یک هزار و 400 اسلام نیز گواه این موضوع است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه فضیلت و بزرگی علما و روحانیون بر کسی پوشیده نیست، بیان داشت: تعلیم و تربیت و تعالی مردم به وجود علمای فرزانه و روحانیت سرافراز است.

ضرورت ساماندهی حوزه های علمیه خواهران در کشور

مدیر ارزشیابی و نظارت حوزه‌های علمیه خواهران کشور در این مراسم در سخنانی با اشاره به سابقه دیرینه حوزه‌های علمیه، خاطرنشان کرد: حوزه‌های علمیه خواهران با گذشت 15 سال از آغاز تاسیس مرکز آن به ساماندهی نیاز دارند.

حجت‌الاسلام محمد تقی دانش ادامه داد: این در حالیست که مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تاکنون توانسته است با کمک مردم و ائمه جمعه کشور حرکت عظیمی را برای توسعه مدرسه علمیه خواهران آغاز کند.

وی با تشریح اهداف راه اندازی حوزه های علمیه خواهران، افزود: آشنا شدن نیمی از جمعیت موثر جامعه که همانا بانوان هستند با اسلام ناب محمدی گامی موثر در نشر و گسترش انقلاب اسلامی و معرفت اسلامی به حساب می‌آید.

تهیه طرح آمایش سرزمینی حوزه‌های علمیه خواهران

مدیر ارزشیابی و نظارت حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به نقش حائز اهمیت بانوان در تعالی جامعه، یادآور شد: بانوان نیز تاکنون استقبال فراوانی از حوزه‌های علمیه خواهران در استانهای مختلف کشور داشته‌اند.

حجت‌الاسلام دانش با اشاره به تهیه طرح آمایش سرزمینی حوزه‌های علمیه خواهران، ادامه داد: براساس این طرح در هر شهر حداقل باید یک مدرسه علمیه خواهران وجود داشته باشد.

در پایان این مراسم با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، مدیر ارزشیابی و نظارت حوزه‌های علمیه خواهران و معاون شهرستانهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران لرستان افتتاح شد.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم حجت‌الاسلام مصطفی نور‌محمدی به عنوان سرپرست حوزه‌های علمیه خواهران استان لرستان معرفی شد.