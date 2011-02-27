زمین های منطقه ویژه اقتصادی سلماس از سال 91 واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، نادر صفرزاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات منطقه ویژه اقتصادی سلماس افزود: زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی منطقه به واسطه نزدیکی اراضی آن به خطوط انتقال نیرو، مخابرات و لوله آب و گاز فراهم است.

وی با اشاره به اینکه مذاکره با سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه آغاز شده، اظهار داشت: با توجه به موقعیت مناسب کشاورزی و دامپروری سلماس، مواد غذایی، صنایع تبدیلی و بسته بندی از اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه محسوب می شوند.

آغاز فعالیت رسمی بازارچه مرزی کوزه رش طی شش ماهه اول سال 90

فرماندار سلماس نیز در این جلسه از آغاز عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان از سال آینده خبر داد و بیان داشت: با توجه به نزدیکی این منطقه به شبکه راه آهن سلماس و اتصال شبکه ریلی به نقطه مرزی ترکیه، مسیر ورود به بازارهای اروپایی سهل و تجارت با این بازار گسترده رونق خواهد گرفت.

مرتضی نظری با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سلماس در 10 کیلومتری زیستگاههای مهم جمعیتی قرارداشته و همین امر موقعیت ممتازی به منطقه برای بازاریابی و توسعه تجارت ایجاد کرده است، بیان داشت: همچنین بازارچه مرزی کوزه رش سلماس نیز فعالیت خود را از شش ماهه اول سال 90 به طور رسمی آغاز خواهد کرد.