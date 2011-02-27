به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کمال حیدری بعدازظهر شنبه در هفتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان اظهار داشت: این کارگروه آخرین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان در سال 89 است.

وی افزود: مرکز بهداشت استان اصفهان در سال آینده با همکاری صدا و سیمای مرکز استان اصفهان در رابطه با سلامت کودکان تیزرهای آموزشی به صورت انیمیشن تولید و پخش می‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این تیزرهای آموزشی به صورت انیمیشن و در زمانهای کوتاه در ساعات پر بیننده تلویزیون پخش خواهد شد.

وی افزود: در فولادشهر و شاهین‌شهر میزان خطرات و مشکلات بهداشتی بیشتر از سایر شهرهای استان است و به همین علت اقدامات بهداشتی بیشتری در این استان انجام می‌شود.

حیدری تصریح کرد: باید با واگذاری مراکزی همچون ترک اعتیاد به بخش خصوصی در این شهرستانها، آسیبهای اجتماعی را کاهش دهیم.

وی با اشاره به کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری همچون موش و گربه در استان اصفهان بیان داشت: با محوریت دفتر امور شهری استانداری و سایر اعضا ذی‌ربط، کارگروه استانی پیرامون این مورد تشکیل و اقدامات عملی صورت گرفته در کارگروه سلامت ارائه شد.

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان افزود: ارتقای سلامت کودکان نیز باید در سال آینده موضوع یکی از جلسات کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان باشد و در آن ساختارهای مناسب برای بهبود سلامت کودکان استان ارائه شود.

وی اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان این بود که سازمان بهزیستی، مربیان مهدهای کودک را الزام به گذراندن دوره‌های آموزشی پیش از آغاز فعالیت در مهدها کند.

حیدری در ادامه افزود: سازمان ثبت احوال و ادارات تابع آن در سطح استان اصفهان موظف شدند تا به منظور یکسان کردن وقایع حیاتی در منطقه و استان، آثار موالید و مرگ کودکان زیر پنج سال را به صورت ماهیانه و به طور منظم به مرکز بهداشت استان اصفهان گزارش دهد.