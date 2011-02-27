گردشگری عشایری در شیراز مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حسین قاسمی عصر یکشنبه در پنجمین همایش دهیاران و شوراهای اسلامی بخش مرکزی شیراز گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز لازم است که تمامی مسئولان بخش مرکزی وروستاهای اطراف خود را برای ایجاد فضایی شاد در این ایام آماده کنند.

وی ادامه داد: در این ایام وظایف دهیاران و شوراهای روستا سنگین تر خواهد بود به خصوص در روستاهایی که از مهمانپذیری بیشتری برخوردار هستند باید به آماده سازی توجه بیشتری شود.

فرماندار شیراز با بیان اینکه توریسم و گردشگری از جمله ظرفیتهای بالای بخش مرکزی و بخش ارژن محسوب می شود، افزود: یکی از ظرفیتهای مهم بخش مرکزی و ارژن توریسم و گردشگری عشایری است که در این راستا باید با استفاده از پتانسیل عشایر و رسوم سنتی در بحث جذب گردشگر کوشا باشیم.

قاسمی تصریح کرد: استفاده از گویشها و لباسهای سنتی عشایری می تواند در برگزاری جشنواره ها و مراسمها موثر باشد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های عشایری تاکید کرد: اجرای ویژه برنامه ها و جشنواره های عشایری باید به صورت جدی در دستور کار قرار داشته باشد به خصوص در شهر شیراز نیز باید مسئولان بخش مرکزی به این بحث توجه ای ویژه ای داشته باشند.

فرماندار شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مشکلات روستاها و دهستانهای بخش مرکزی باید با حضور مسئولان بررسی و برطرف شود، گفت: بخشدار مرکزی باید یک روز را در هفته به برگزاری جلسه ای هدفمند با مسئولین شوراها و دهیاریهای بخش مرکزی داشته باشد.

قاسمی ادامه داد: مدیران ادارات باید در خدمت برطرف شدن مشکلات روستاهای بخش مرکزی باشند که در این راه بخشدار مرکزی باید یک روز در هفته را نیز برای سرکشی به روستاها در نظر بگیرد.

وی یادآور شد: مشکلات وجود دارد ولی این مشکلات نافی خدمات دولت نیست و نباید فراموش کرد که این مشکلات به دلیل کم توجهی های مسئولان گذشته به روستاها بوده است.