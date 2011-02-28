حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و نایب رئیس انجمن علمی اعجاز قرآن

در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تربیت اسلامی اظهار داشت: مطرح کردن بحث تربیت اسلامی به این معنا است که ما پیش فرض این قضیه تربیت پذیر بودن انسانها و سیر مشخص تربیت و همچنین تربیت اسلامی را پذیرفته ایم.

وی افزود: یکی از مهمترین نهادهایی که بطور مستقیم در راستای تربیت دینی کودکان نقش دارد آموزش و پرورش است که انسانها طلایی‌ترین سنین خود را در اختیار این نهاد قرار می دهند. این نهاد نه تنها به مهارتهای آموزشی بلکه مهارتهای پرورشی کودکان نیز توجه دارند.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی اظهار داشت: نهادهای دیگری هم وجود دارد که به طور رسمی و غیر رسمی به این مسئله می پردازند. وقتی امت اسلامی و جمهوری اسلامی را تأسیس کردیم در تعریف این حکومت و براساس قانون اساسی یکی از مهمترین اهداف آن رشد و تعالی انسانها است. در واقع به بیانی می توان گفت کل نهادهای جمهوری اسلامی خود را موظف می دانند در جهت این تربیت حرکت کنند.

عضو شورای علمی پژوهشکده اعجاز قرآن یادآور شد: اگر بخواهیم دید کلی داشته باشیم، همه نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی موظف به امر تربیت اسلامی هستند. برخی چون آموزش و پرورش و صدا و سیما بطور رسمی این بار را به عنوان یک بار تخصصی به دوش می کشند، برخی دیگر چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نوع دیگری در این راه نقش دارند. همچنین نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی که قصد دارد با سیاستگذاری خود به رشد و تعالی الهی انسان کمک کند. نهادهای مذهبی مثل حوزه علمیه که کار پرورش افرادی را برعهده دارد که قرار است مربیان جامعه باشند.

وی با اشاره به اینکه مهترین سن تربیت به طور کلی دوران کودکی است اظهار داشت: میانسالی زمان مناسبی برای تربیت به ویژه تربیت دینی انسانها نیست. در سخنان تمام بزرگان اخلاق قید شده که بهترین سن تربیت کودکی و نوجوانی است از 7 تا 14 و یا حداکثر 19 سال است. آموزش و پرورش از نهادهایی که به طور رسمی وقت بسیاری را به این سنین اختصاص می دهد اما خروجیهای آموزش و پرورش به وضوح از عملکرد این نهاد خبر می دهد. برای ارزیابی نحوه عملکرد آن باید شاخصها و ابزارها و معیارها و ملاکهای مختلفی را به کار گرفت.

وی تأکید کرد: راهکار تقویت باورهای دینی در کودکان وحدت رویه و روش واحد در تربیت آنها است. بی تردید مهمترین نهادی که می تواند در سن کودکی آموزش بدهد آموزش و پرورش است چرا که بهترین اوقات خود را در مدارس می گذرانند. اگر هر مدرسه به سلیقه خود کار فرهنگی و تربیتی را پیش بگیرند نتیجه واحدی حاصل نمی شوند. وحدت هدف و وحدت روش در این میان بسیار حائز اهمیت است.

نایب رئیس انجمن علمی اعجاز علمی قرآن با اشاره به احیای جایگاه مربی پرورشی گفت: متولیان آموزش و تربیت دینی به کودکان در مدارس باید به نوعی تغذیه فکری و فرهنگی شوند تا از این فرصت به بهترین شکل برای تربیت کودکان استفاده کنند. کارهای بسیار متنوعی می توان در این مقطع برای کودکان انجام داد و غفلت از این فرصت موجب پشیمانی در آینده خواهد شد.