آمریکا قصد مصادره خیزش اسلامی کشورهای مسلمان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی تحولات اخیر را با وسعت و سرعتی که دارد نیازمند تحلیلهای بسیار عمیق و دقیق دانسته و اظهار داشتند: شاید سالها طول بکشد که متفکرین و کارشناسان علوم اجتماعی بتوانند به طور دقیق تحلیل کنند که این خیزش بزرگ مردمی و اسلامی در کشورها با این سرعت و با این عمق چگونه حاصل شده است ولی در عین حال به نظر میرسد پارهای عوامل این حرکتهای عظیم شاید فیالحال هم قابل حدس باشد.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به این عوامل افزود: از جمله عواملی که حتماً در این حرکتها دخیل بوده تمامیتخواهی و به تعبیر غربیها توتالیتر بودن و دیکتاتوری نظامهای مستقر در این کشورها بوده است. حتی در کشورهایی که صورتی از جمهوریت و پارلمان در آنها وجود داشته، خیلی صوری و ظاهری است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تمامیتخواهی حاکمان وابسته این کشورها یکی از عوامل این حرکتها بوده، گفت: شخصی خودش را رئیس جمهور می داند ولی 30 تا 40 سال به مسند قدرت تکیه میزند، تمام امور کشور در دستش است و میلیاردها سرمایه کشور را به نفع خودش و اطرافیانش در بانکهای خارجی ذخیره میکند، اینچنین وضعیتی طبیعتاً برای انسان عاقل امروزین قابل تحمل نیست.
آیت الله آملی لاریجانی با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری که تحقیر حاکمان نسبت به مردم را از دیگر علل مهم این خیزش مردمی دانستند، افزود: از دیگر عللی که میشود برای این حرکتها ذکر نمود، علتی است که مقام معظم رهبری در سخنان ارزشمندشان در نماز جمعه مطرح کردند و آن تحقیری است که حاکمان این کشورها نسبت به مردم خودشان داشتهاند. این جوامع اسلامی که دارای سابقه عظیم فرهنگی و اجتماعی و تمدنی هستند، گاهی درمقابل کشوری مثل رژیم اشغالگر قدس که 60 ، 70 سال بیشتر از حکومتش نمیگذرد آن هم حکومتی که به آن شکل جعلی و تصنعی پدید آمده است، تحقیر میشوند.
رئیس قوه قضاییه با یادآوری حوادث و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی نسبت به ملت فلسطین اظهار داشت: مردم کشوری مثل مصر با آن سوابق درخشان تمدنی، وقتی میبینند در مقابل رژیم اشغالگر قدس نه فقط از ناحیه کشورهای غربی بلکه از ناحیه حاکمان خودشان تحقیر میشوند، وقتی میبینند ملت فلسطین زیر بمباران رژیم اشغالگر قدس آن چنین وضعی را در غزه پیدا میکند و حاکم مصر حاضر نمیشود گذرگاه رفح باز شود، این تحقیر را ملت مصر چگونه تحمل کند، ملتی که مسلماً کمک و همدردی با فلسطین را میخواست ولی حاکمان آنها نمیگذاشتند و این مسئله در کشورهای دیگر هم وجود داشته است. بنابر این به نظر میآید یکی از علل این خیزش عظیم و حوادث پیدرپی در این کشورها تحقیری است که حاکمان نسبت به آحاد ملت روا داشتهاند.
آیت الله آملی لاریجانی انگیزههای دینی را نیز در خیزش مردمی این کشور بسیار مؤثر دانست و افزود: از جمله عوامل مهم دیگر میتوان بحث انگیزههای دینی و فطری در این کشورها را نام برد. بالاخره این کشورها مسلمان هستند و مسلمانان به خاطر اعتقادشان و ایمانشان انگیزههای قوی برای مخالفت با ظلم و مخالفت با کسانی که میخواهند آثار ایمان را از بین ببرند دارند.
رئیس قوه قضاییه اشتیاق مردم کشورها به فرهنگ اسلامی و انجام علنی فرایض دینی را مهم دانست و گفت: در کشوری مثل تونس که حجاب و اقامه نماز جمعه را ممنوع کرده بودند، بعد از 40، 50 سال در آنجا با چه اشتیاقی نماز جمعه برپا میشود. مخالفت با مظاهر دینی در بستری که مردم در آن جا دین مدارند، اعتقادات قوی دینی دارند، یکی از علل قوی انقلاب است.
آیت الله آملی لاریجانی با رد توهماتی که در بیان علت بروز این نهضتها مطرح میشود، اظهار داشت: اینکه گاه توهم میشود که در این حرکتها نوعی ابهام وجود دارد، به نظر ما هیچ ابهامی در این حرکتها وجود ندارد. این حرکتها قطعاً حرکتهای مردمی است. بیتردید انگیزههای الهی و انگیزههای ظلم ستیزانه دارد.
رئیس قوه قضاییه تلاش آمریکا و برخی کشورهای غربی برای مصادره این انقلابها را محکوم نموده و هشدار داد: خطر بزرگی که امروز وجود دارد این است که آمریکا و کشورهای غربی قصد مصادره این حرکتهای عظیم را به نفع خودشان دارند. در مصر شما دیدید خیزش مردم چگونه بود و شعارهایشان چه بود و الان هم بعد از یکی، دو ماه هنوز میبینید که در میدان التحریر با چه عظمتی نماز جمعه اقامه میکنند، اینها همهاش علامت است. آمریکایی که تا کمتر از یک ماه پیش از دیکتاتور سیساله آن نظام تمامیت خواه دفاع میکرده، یک دفعه برگشت و خودش را طرفدار مردم مطرح کرده و مدعی شده که ما به فکر مردم هستیم و این خطر بزرگی است و نظیر این جریان در کشورهای دیگر هم دارد تکرار میشود.
آیت الله آملی لاریجانی با تمسخر اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا که قصد فرافکنی دخالتهای خود در کشورهای انقلابی را دارد، اظهار داشت: اخیراً وزیر خارجه آمریکا خانم کلینتون در سخنانی راجع به جریانات داخل ایران از ضدانقلاب محدودی که به خیابانها آمدند تمجید نموده و از این افراد حمایت نموده و در ضمن آن گفته ما برای آنها دعا میکنیم! متأسفانه توجه نداشته است که دعا شرایط متعددی دارد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنایتهای آمریکا در کشورهای منطقه تأکید نمود: کسانی که دستشان تا مرفق به خون انسانهای بیگناه، جوانان، کودکان و زنان بسیاری در کشورهای اسلامی و غیراسلامی آلوده است، حالا آمدهاند و دعا میکنند برای پیروزی ضدانقلاب در کشور ما و آنان را شجاع میخوانند این کسانی که در افغانستان با بمبهای خودشان کودکان و مادران را به خاک و خون کشیدهاند و در عراق خون هزاران هزار نفر را ریختهاند و هواپیمای مسافری ایران را با 300 نفر مسافر و خدمه با ناو خودشان در دریا هدف قرار دادند، اینها حالا دعا میکنند و احتمالاً امیدوارند دعایشان به آسمان هم برود.
آیت الله آملی لاریجانی دفاع از حقوق بشر آمریکا و کشورهای غربی را ابزاری سیاسی در جهت منافع استکباری دانسته و افزود: اگر حقوق بشر را قبول دارند چه طور نسبت به نسلکشی در لیبی جهتگیری نکردند، اینها دنبال منافع خودشان هستند و هرگز قصد کمک به ملتها را ندارند چون اگر واقعاً ملتها مدنظر بودند 40 سال دیکتاتوری در این کشورها حاکم نبود! همین که آقای قذافی این دیکتاتور 40 ساله، همین مقدار که با پول و منافع و نفت توانست آمریکا و انگلیس را و کشورهای اروپایی را بخرد، زبان اینها را بند آورد و حالا که مردم خیزش کردهاند تازه یادشان آمده که این کشور هم کشوری است که ظالمی بر آن حکم میرانده است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه اظهار داشت: ما امیدواریم در این کشورها به حد کافی مردم روشن بوده و دارای بصیرت باشند و حیله و مکر کشورهای غربی را بشناسند و نگذارند که این حرکتهای عظیم توسط آنان مصادره بشود.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه کشور ما، کشور اسلام است، کشور ولایت است، کشور عقیده و ایمان است و هرگز در مقابل این توطئهها کوتاه نخواهد آمد، اظهار داشت: کشور ما کشوری است که راه خودش را پیدا کرده و به طرف کمال و ترقی پیش میرود و بحمدا... الگویی است برای همه حرکتهای اسلامی و انسانی در منطقه و حتی در خارج از منطقه و ما به این مسأله اطمینان کامل داریم.
این گزارش همچنین حاکی است در ادامه جلسه مسئولان عالی قضایی وضعیت بودجه قوه قضاییه و سازمانهای تابعه مورد بررسی قرار داده و مقرر شد تا با هماهنگی معاونت اداری ـ مالی قوه قضاییه کمبودها و مشکلات بودجهای بررسی و در تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی به آنان منعکس و نسبت به افزایش بودجه اقدام شود.
همچنین در ادامه جلسه، گزارشهای مربوط به سفر مسئولان عالی قضایی به استان هرمزگان بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
نظر شما