شورای شهر مشهد بودجه چهار هزار و 205میلیارد تومانی این شهر را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد عصر یکشنبه در تالار شهر تشکیل شد، در این جلسه لایحه بودجه شهرداری مشهد مطرح شد و در ادامه بررسهای لازم از سوی اعضا صورت گرفت.

شورای اسلامی شهر مشهد به دنبال استماع دیدگاههای اعضای خود، بودجه چهارهزار و 205 میلیارد تومانی شهرداری مشهد را به تصویب رساند، بودجه سال90مشهد نسبت به سال جاری 32 درصد افزایش دارد.



براساس مصوبه شورای شهر، شهرداری مشهد ‌سال آینده هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بوجه شورای اسلامی مشهد در این باره گفت: در لایحه شهرداری مشهد برای تقویت بنیه مالی شهرداری ردیفی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است که بر این اساس شهرداری می‌تواند در سال آینده یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند.

اسماعیل مفیدی گفت: از این میزان اوراق مشارکت 100میلیارد تومان در پروژه آبکوه، 400میلیارد تومان در پروژه میدان شهدا و 500 میلیارد تومان هم به بخش خصوصی اختصاص داده می‌شود.

وی با اشاره به ردیف کمک‌های دولتی اظهارداشت: در این حوزه نیز 590 میلیارد تومان بودجه از محل کمک‌های دولتی در نظر گرفته شده است که در این راستا 18میلیارد تومان یارانه دولتی به منظور کمک به شرکت قطار شهری در نظر گرفته شده است.

مفیدی ادامه داد: با توجه به اینکه قطار شهری مشهد سال آینده تکمیل می‌شود، فقدان، کمک‌های دولتی کمبود اعتبار ایجاد می کند که این کمبود اعتبار از محل سایر درآمدهای شهرداری باید تامین شود.

مفیدی از اختصاص 60 میلیارد کمک دولت برای تامین سوخت اتوبوس‌های مشهد خبر داد و گفت: ما به ‌التفاوت گاز و گازوئیل در رابطه با آزاد‌سازی حامل‌های انرژی در قالب کمکهای دولت با اختصاص ردیف 60میلیارد تومانی به عنوان کمک به اتوبو‌سرانی شهرداری مشهد تامین می شود.

