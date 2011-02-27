400 هزار پیک نوروزی آماده تجویل به دانش آموزان مازنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونان این اداره کل افزود: این پیک ها با فعالیت 25 معلم و کارشناس خبره در گروه های آموزشی تدوین شد و بر اساس هدف گذاری های ابلاغی به چاپ رسید.

وی خاطر نشان کرد: مسال 10 پایه تحصیلی از پیک نوروری استفاده می کنند تا روند تعلیم و تربیت در تعطیلات نوروزی نیز جاری است.

وی افزود: برای اولین بار 41 هزار و 835 دانش آموز سال اول دبیرستان پیک نوروزی دریافت می کنند و در این طرح شرکت دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران، حذف تکلیف محوری، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با برقراری ارتباط نوشتاری، تقویت روحیه ولایت مداری، توجه به اهل بیت(ع) به عنوان معلمان بزرگ با استفاده از احادیث و قالب های شعری و نثر، توجه به فعالیت های اجتماعی مرتبط با تربیت اسلامی، موضوع مهم صرفه جویی و هدفمند کردن یارانه ها و در کلیت موضوع محور قرار دادن تحصیل، تهذیب و ورزش در این شادنامه از جمله هدف گذاری ها بوده است.

امیری ادامه داد: در پیک نوروزی امسال به روز مازندران یعنی 14 آبان پرداخته شده است و از این روز به عنوان روز تاسیس حکومت شیعی و علوی در مازندران نام برده شد.

امیری گفت: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی دنبال آن بودیم تا به شکلی تاریخ پرافتخار مازندران را به دانش آموزان انتقال دهیم و پیک نوروزی یکی از فرصت های مغتنم برای این موضوع می باشد که به نحو شایسته از آن استفاده شد.

وی، به دانش آموزان و خانواده ها توصیه کرد تا به صورت یک روز این شادنامه ها را کامل نکنند و بر اساس برنامه زمان بندی به آن بپردازند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: با توجه به محتوای پیک ها تلاش شد تا جنبه های مختلف تربیتی لحاظ گردد که از جمله آن مشارکت اولیا دانش آموزان با آنان است.

وی در ادامه گفت: دبیرستان های مازندران از روز سوم فروردین آماده پذیرش دانش آموزان علاقمند به مطالعه است.



امیری افزود: این طرح که اردوی مطالعاتی ایام نوروز نام دارد جهت کمک به دانش آموزانی که در نتیجه رفت و آمدهای نوروزی و برگزاری میهمانی های خانوادگی مکان مناسب و مطلوب برای مطالعه ندارند برگزار می شود.

امیری گفت: سال گذشته چهار هزار و 500 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی در این طرح شرکت کردند و پیش بینی می شود که این رقم با رشد قابل توجهی امسال مواجه شود.

امیری افزود: پذیرایی ساده در یک وعده توسط مدرسه و مشارکت خانواده ها برای این موضوع از جمله خدمات به دانش آموزان است و زمان مطالعه هشت صبح تا هشت شب تعیین شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران، هم افزایی از طریق تبادل اطلاعات علمی بین همسالان و همکلاسان را ره آورد ارزشمند این طرح عنوان کرد و افزود: افزایش ظرفیت مطالعاتی دانش آموزان و ارتقای آستانه تحمل آنان برای مطالعه را از دیگر ثمرات حضور دانش آموزان در این اردو است.

امیری گفت : مدارسی که دانش آموزان متقاضی برای اردو دارند با ثبت نام و آماده سازی کلاس ها ودر اختیار گرفتن مشاوران و معلمان پاسخگو به سوالات علمی و تربیتی خود را مهیای اجرای این طرح کنند.