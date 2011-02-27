۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

400 هزار پیک نوروزی آماده تجویل به دانش آموزان مازنی است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش مازندران از آماده شدن 400 هزار شادنامه (پیک نوروزی) برای تحویل به دانش آموزان مازندرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونان این اداره کل افزود: این پیک ها با فعالیت 25 معلم و کارشناس خبره در گروه های آموزشی تدوین شد و بر اساس هدف گذاری های ابلاغی به چاپ رسید.

وی خاطر نشان کرد: مسال 10 پایه تحصیلی از پیک نوروری استفاده می کنند تا روند تعلیم و تربیت در تعطیلات نوروزی نیز جاری است.
 
وی افزود: برای اولین بار 41 هزار و 835 دانش آموز سال اول دبیرستان پیک نوروزی دریافت می کنند و در این طرح شرکت دارند.
 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران، حذف تکلیف محوری، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با برقراری ارتباط نوشتاری، تقویت روحیه ولایت مداری، توجه به اهل بیت(ع) به عنوان معلمان بزرگ با استفاده از احادیث و قالب های شعری و نثر، توجه به فعالیت های اجتماعی مرتبط با تربیت اسلامی، موضوع مهم صرفه جویی و هدفمند کردن یارانه ها و در کلیت موضوع محور قرار دادن تحصیل، تهذیب و ورزش در این شادنامه از جمله هدف گذاری ها بوده است.
 
امیری ادامه داد: در پیک نوروزی امسال به روز مازندران یعنی 14 آبان پرداخته شده است و از این روز به عنوان روز تاسیس حکومت شیعی و علوی در مازندران نام برده شد.
 
امیری گفت: بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی دنبال آن بودیم تا به شکلی تاریخ پرافتخار مازندران را به دانش آموزان انتقال دهیم و پیک نوروزی یکی از فرصت های مغتنم برای این موضوع می باشد که به نحو شایسته از آن استفاده شد.
 
وی، به دانش آموزان و خانواده ها توصیه کرد تا به صورت یک روز این شادنامه ها را کامل نکنند و بر اساس برنامه زمان بندی به آن بپردازند.
 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران تصریح کرد: با توجه به محتوای پیک ها تلاش شد تا جنبه های مختلف تربیتی لحاظ گردد که از جمله آن مشارکت اولیا دانش آموزان با آنان است.
 
وی در ادامه گفت:  دبیرستان های مازندران از روز سوم فروردین آماده پذیرش دانش آموزان علاقمند به مطالعه است. 
 
امیری افزود: این طرح که اردوی مطالعاتی ایام نوروز نام دارد جهت کمک به دانش آموزانی که در نتیجه رفت و آمدهای نوروزی و برگزاری میهمانی های خانوادگی مکان مناسب و مطلوب برای مطالعه ندارند برگزار می شود.
 
امیری گفت: سال گذشته چهار هزار و 500 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی در این طرح شرکت کردند و پیش بینی می شود که این رقم با رشد قابل توجهی امسال مواجه شود.
 
امیری افزود: پذیرایی ساده در یک وعده توسط مدرسه و مشارکت خانواده ها برای این موضوع از جمله خدمات به دانش آموزان است و زمان مطالعه هشت صبح تا هشت شب تعیین شده است.
 
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران، هم افزایی از طریق تبادل اطلاعات علمی بین همسالان و همکلاسان را ره آورد ارزشمند این طرح عنوان کرد و افزود: افزایش ظرفیت مطالعاتی دانش آموزان و ارتقای آستانه تحمل آنان برای مطالعه را از دیگر ثمرات حضور دانش آموزان در این اردو است.
 
امیری گفت : مدارسی که دانش آموزان متقاضی برای اردو دارند با ثبت نام و آماده سازی کلاس ها ودر اختیار گرفتن مشاوران و معلمان پاسخگو به سوالات علمی و تربیتی خود را مهیای اجرای این طرح کنند.  
