۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

آخرین شماره "همشهری داستان" در سال 89 منتشر شد

شماره شانزدهم نشریه "همشهری داستان" (ویژه اسفند 89 و فروردین 90) با مطالبی از اورهان پاموک، هوشنگ مرادی کرمانی، داوود غفارزادگان، مصطفی مستور، فرانسیس فورد کاپولا و جویس کرول اوتس به روی پیشخان مطبوعات آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش ابتدایی این شماره از همشهری داستان درباره  "زندگی" است و در آن آثاری از نویسندگانی مانند جعفر مدرس صادقی، اورهان پاموک، جمشید ارجمند، بلقیس سلیمانی، کوروش ادیم، علیرضا محمودی و حسین مهکام کنار هم آمده است. 

در بخش "داستان" این نشریه هوشنگ مرادی کرمانی، داوود غفارزادگان، حسین یعقوبی، یان فریزیر، پیتر کری و بروس هالند راجرز چاپ شده است.

روایت‌های داستانی این نشریه هم به نوروز اختصاص یافته و در آن به خاطرات اعتمادالسلطنه و سفرنامه هاینریش بروگش پرداخته شده است.

در بخش "درباره داستان" این شماره از همشهری داستان هم مطالبی از محمد کشاورز، مصطفی مستور، شان کرنان، فرانسیس فورد کاپولا و جویس کرول اوتس آمده است.

شماره شانزدهم این نشریه در 260 صفحه و با بهای 2000 تومان به دکه‌های مطبوعات آمده است.

