به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‌های بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات از گروه C رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز 13 اردیبهشت در ورزشگاه "جار" شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد که از سوی AFC مسعود عنایت ناظر و مدرس بین المللی کشورمان به عنوان ناظر داوری این دیدار انتخاب شده است.

قضاوت دیدار بنیادکار و الوحده را "مهد صالح سوبخدین" از مالزی به همراه دو کمک داور هموطن خود برعهده خواهند داشت.

در گروه C رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های پرسپولیس ایران، الوحده امارات، بنیادکار ازبکستان و الاتحاد عربستان حضور دارند.