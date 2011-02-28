به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیمهای بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات از گروه C رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز 13 اردیبهشت در ورزشگاه "جار" شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد که از سوی AFC مسعود عنایت ناظر و مدرس بین المللی کشورمان به عنوان ناظر داوری این دیدار انتخاب شده است.
قضاوت دیدار بنیادکار و الوحده را "مهد صالح سوبخدین" از مالزی به همراه دو کمک داور هموطن خود برعهده خواهند داشت.
در گروه C رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تیمهای پرسپولیس ایران، الوحده امارات، بنیادکار ازبکستان و الاتحاد عربستان حضور دارند.
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