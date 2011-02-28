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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۶

لیگ قهرمانان آسیا/

عنایت دیدار بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات را نظارت می‌کند

عنایت دیدار بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات را نظارت می‌کند

رئیس پیشین کمیته داوران فدراسیون فوتبال دیدار برگشت تیم‌های بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات در لیگ قهرمانان آسیا را نظارت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‌های بنیادکار ازبکستان و الوحده امارات از گروه C رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز 13 اردیبهشت در ورزشگاه "جار" شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد که از سوی AFC مسعود عنایت ناظر و مدرس بین المللی کشورمان به عنوان ناظر داوری این دیدار انتخاب شده است.

قضاوت دیدار بنیادکار و الوحده را "مهد صالح سوبخدین" از مالزی به همراه دو کمک داور هموطن خود برعهده خواهند داشت.

در گروه C رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا تیم‌های پرسپولیس ایران، الوحده امارات، بنیادکار ازبکستان و الاتحاد عربستان حضور دارند.

کد مطلب 1262971

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