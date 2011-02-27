دخالت مستقیم آمریکا در سرزمین مختار / تلاش برای انحراف انقلاب مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش به نقل از هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد : آمریکا در حال تماسهایی با مخالفان لیبیایی در شرق لیبی است.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است، اما به نظر می رسد آمریکا پس از آنکه همپیمانان نزدیک و مزدوری همچون زین العابدین بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر را در قیامهای مردمی از دست داد، اکنون تلاش می کند با توجه به سقوط قریب الوقوع رژیم دیکتاتوری قذافی، انقلاب مردم مسلمان لیبی را به نفع خود مصادره کند.

خبر دیگر اینکه گردانهای امنیتی وابسته به قذافی برای جلوگیری از پیشروی مردم به سوی شهر مصراته با هدف کمک به انقلابیون تلاش می کنند.



از سوی دیگر رسانه های عربی گزارش دادند شش هزار تظاهرات کننده بر منطقه الشاطی در جنوب شهر سبهاء لیبی مسلط شده اند.



الجزیره نیز خبر داد : گردانهای امنیتی قذافی در منطقه العقلیه به سوی بنغازی و دیگران از سرت به سمت مصراته با هدف سرکوب انقلابیون در حال حرکت هستند.



بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی و گردانهای امنیتی قذافی از راه هوایی از شهر سبها در جنوب لیبی به سمت طرابلس حرکت کرده اند تا مردم انقلابی و مخالف قذافی را سرکوب کنند.