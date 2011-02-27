۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

تبدیل مبادی ورودی پایتخت به مراکز گردشگری و تفریحی

مدیر کل حریم شهرداری تهران از تبدیل مبادی ورودی شهر تهران به مراکز گردشگری و تفریحی خبر داد و گفت: این مراکز در فاصله 5 تا 10 کیلومتری مداخل ورودی پایتخت احداث می شوند و هم اینک طرح این مراکز در دست بررسی و تهیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی  با بیان این مطلب گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، شهرداری تهران در صدد است تا مدخل های ورودی شهر درغرب، شرق و جنوب تهران را با انواع مراکز تفریحی، اقامت گاه ها و مراکزگردشگری مجهز کند .

وی افزود: این مراکز درفاصله 5 تا 10 کیلومتری مداخل ورودی پایتخت احداث خواهد شد و هم اینک طراحی این مراکز دردست بررسی و تهیه است .

متقی همچنین در مورد ایجاد کمربند سبز درحریم تهران گفت: طرح ایجاد کمربند سبز در حریم تهران تکمیل شده است و هم اکنون در مراحل پایانی تصویب قرار دارد .

وی با بیان این که این طرح کمربندی به قطر اولیه 5 کیلومتردرحرایم تهران ایجاد خواهدشد ،گفت : برهمین اساس درفاز نخست این طرح، بیش از 130 هکتاراز اراضی شمال، شمال غرب تا شمال شرق تهران درختکاری خواهد شد .

مدیر کل حریم شهرداری تهران د رادامه تصریح کرد : درصورت تامین بودجه و با هماهنگی های صورت گرفته با مراکز مربوطه مانند سازمان جنگل هاو منابع طبیعی، وزارت مسکن و سایر سازمان ها این طرح از ابتدای سال آینده عملیاتی و اجرا خواهد شد.

