چهار سیلو با ظرفیت 85 هزار تن در اردبیل به بهره برداری رسید

استاندار اردبیل بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح سراسری این سیلوها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز از مجموع چهار سیلوی مورد افتتاح در این استان یک سیلو با سرمایه گذاری دولتی و سه سیلو با سرمایه بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

سید حسین صابری اضافه کرد: در بخش دولتی، سیلوی بتنی دشت مغان در شهرستان بیله سوار با ظرفیت 50 هزار تن نگهداری گندم و با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال که با تکنولوژی جدید احداث شده، مورد استفاده مردم منطقه قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در بخش خصوصی نیز سه سیلو همزمان افتتاح و به بهره برداری می رسد، افزود: سیلوی فلزی کارخانه آرد سازی "سبلان" با ظرفیت 15 هزار تن نگهداری گندم و با استفاده از تسهیلات اعتبارات بنگاهها زود بازده با اعتبار پنج میلیارد ریال یکی از این سیلوها است.

به گفته استاندار اردبیل سیلوی فلزی کارخانه "روشن نصر اردبیل" نیز با ظرفیت 10 هزار تن نگهداری گندم از محل تسهیلات بانکی و اعتبارت بنگاه های زود بازده به ارزش بالغ بر 9 میلیارد و 550 میلیون ریال امروز افتتاح شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین سیلوی فلزی کارخانه آرد شهرستان مشگین شهر نیز همزمان با سایر سیلوهای استان با ظرفیت 10 هزار تن نگهداری گندم مورد استفاده اهالی و کشاورزان منطقه قرار گرفت.

صابری ظرفیت نگهداری گندم بخش خصوصی را در مجموع 35 هزار تن و کل اعتبارات آن را بالغ بر 35 میلیارد ریال عنوان کرد و ابراز داشت: امیدواریم با بهره برداری از این سیلوهای استاندارد و مورد نیاز، بخش عمده ای از نیازمندیهای استان در این زمینه برطرف شود.