حفظ منابع طبیعی باید عملی عبادی در نظر گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر یکشنبه در جمع مدیران اداره های منابع طبیعی استان افزود: منابع طبیعی جزو انفال است و حراست از آن وظیفه همگانی است.

وی همچنین جنگل ها، معادن و دریاها را از سرمایه های ملی دانست و اظهار داشت: نگهداری و حفظ این سرمایه ها باید عملی عبادی در نظر گرفته شود و نباید فقط از رویکرد اداری به آنها نگریست.

نماینده ولی فقیه در گیلان حفظ و صانت از منابع خدادادی را از وظایف خطیر کارکنان منابع طبیعی و نیروی های یگان حفاظت عنوان کرد و گفت: درایت مدیران در تعامل مناسب با مردم می تواند بر اجرای صحیح وظایف این اداره موثر باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان نیزدر این مراسم گفت: امسال بیش از دو هزار و 100 پرونده تخلف در زمینه قاچاق چوب و رفع تصرف اراضی رسیدگی و هزار و200 هکتار از حریم دریاها رفع تصرف شد.

رحمت الله رحمانی در ادامه اطفای 155 مورد حریق در جنگل ها، کشف بیش از 580 مترمکعب چوب قاچاق، اخذ اسناد مالکیت برای 980 هزار هکتار از اراضی و افزایش و توسعه 250 هکتار جنگل به وسعت جنگل ها را از مهمترین عملکردهای منابع طبیعی استان دانست.