جشنواره انیمیشن همدان استفاده از فناوری را فرهنگسازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محسن صادقیان ظهر یکشنبه در دومین جلسه کمیته داوران این جشنواره بر محدود نبودن موضوع آثار ارسالی به جشنواره تأکید و خاطرنشان کرد: آثار مرتبط با خدمات شهری و شهر الکترونیک می تواند به جشنواره ارسال شود.

صادقیان با بیان اینکه زمینه برنامه سازی در بخش شهر الکترونیک گسترده است، افزود: باید از تمام ظرفیتهای موجود در این بخش برای ساخت انیمیشن استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به اهداف شهر الکترونیک در همدان و مزایای الکترونیکی شدن خدمات، افزود: شهرداری همدان نزدیک به 500 خدمت را به مردم ارائه می دهد که اگر بیشتر این طرح ها به صورت الکترونیک اجرا شود بسیاری از مشکلات شهری برطرف خواهد شد.

دبیر کمیته علمی شهر الکترونیک همدان نیز در این جلسه گفت: به منظور بسترسازی فرهنگی، استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه شهری، جشنواره ملی انیمیشن های شهر الکترونیک همدان برگزار می شود.

محمد مهدی شیرمحمدی افزود: برای گسترش و ایجاد شهر الکترونیک باید زیرساختهای آن فراهم شود که برگزاری این جشنواره می تواند فرصت مناسبی برای این مهم باشد.

همدان باید قطب تولید انیمیشن کشور شود

وی با بیان اینکه همدان قطب انیمیشن ایران است و آثار فاخری تاکنون در واحد انیمیشن همدان ساخته شده تأکید کرد: یکی از اهداف این جشنواره معرفی همدان به عنوان قطب تولید انیمیشن در ایران است.

معاون سیمای صدا و سیمای مرکز همدان نیز با اشاره به برگزاری جشنواره دو سالانه پویانمایی در تهران گفت: این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی جشنواره ملی انیمیشن های شهر الکترونیک همدان به انیمیشن کارهای سراسر کشور است.

محمد مهدی خدا کرمی افزود: باید کمیته داوران برای ارزشیابی صحیح آثار رسیده به دبیرخانه، معیارها و ملاک ها را شفاف سازی کنند.

مسئول هماهنگی جشنواره نیز با بیان گزارش عملکرد فعالیت های انجام شده خاطرنشان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته، پوستر جشنواره در سالن های نمایش و محل برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر نصب و مقرر شدهچند تن از اعضای دبیرخانه جشنواره برای بازدید از روند اجرایی و استفاده از تجربیات جشنواره بین المللی پویانمایی به تهران اعزام شوند.

فعالان انیمیشن کشور به جشنواره همدان فراخوانده شدند

روح الله وجدی هویدا افزود: تاکنون فرم شرکت و پوستر جشنواره برای بیش از 30 نفر از انیمیشن سازان سراسر کشور به صورت پست الکترونیک ارسال شده است و کار شناسایی هنرمندان فعال در این زمینه همچنان ادامه دارد.

وی همچنین از استقبال یکی از برنامه های تلویزیونی شبکه 4 سیما در بخش فرهنگ و هنر برای پخش اخبار جشنواره و ارتباط تلفنی زنده با دبیرجشنواره خبر داد.

در این جلسه محمد مهدی خدا کرمی معاون سیمای صدا و سیمای مرکز همدان به عنوان مسئول پیگیری بخش داوری جشنواره انتخاب شد.