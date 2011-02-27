فرماندار کرج از منطقه صنعتی زیبادشت بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد ظهر یکشنبه طی بازدیدی از منطقه صنعتی زیبادشت، در چند واحد صنعتی از این منطقه از نزدیک حضور یافت و با مشکلات و نیز پتانسیلهای صنعتی این منطقه از نزدیک آشنا شد.

وی در این برنامه از سردخانه جهانی پارس، سردخانه اتاقهای سرد، نصر سازه مقاوم( کانکس سازی) و میکال ماهی به عنوان واحد نمونه تولید و بسته بندی ماهی بازدید کرد و در جریان این بازدیدها نیز وی با صاحبان این صنایع گفتگو کرد.

همچنین فعالان صنعتی این منطقه نیز توضیحاتی در خصوص برنامه های خود و نیز مشکلات منطقه ارائه کردند که فرماندار قول رسیدگی به این مشکلات را داد.

هیئت امنای شهرک صنعتی زیبادشت در این بازدید گزارشی از اقدامات خود در شکل گیری این شهرک صنعتی و نیز مشکلا خود ارائه کردند.

اشتغالزایی بالا، رایزنی برای ارائه تسهیلات به صنایع فعال منطقه، چگونگی از میان برداشتن موانع پیشرفت صنایع و .... از جمله مباحث مطرح شده در این بازدید بود.

جمعی از خبرنگاران نیز در این برنامه در گفتگو با صاحبان صنایع و نیز مسئولان منطقه برای حل مشکلات این شهرک و نیز توسعه صنعت آن اقدام به تهیه گزارش کردند.

فرمانداری کرج زمینه حضور این عده را در شهرک فراهم کرده بود.