وزیر ارشاد به مهر خبر داد: معرفی رئیس جدید کتابخانه ملی تا آخر سال

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رئیس جدید کتابخانه ملی گفت: این مورد را باید از آقای رئیس جمهور بپرسید و من نباید در این باره اظهار نظر کنم.

وی که عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی است درباره احتمال ادغام این سازمان با برخی نهاد‌های دیگر اضافه کرد: من در این زمینه پیشنهاداتم را به آقای رئیس جمهور داده‌ام و به زودی این مسئله تعیین تکلیف می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: درباره تشکیلات سازمان اسناد و کتابخانه ملی بحث‌هایی مطرح است و همچنان بحث بر سر اینکه آیا این سازمان باید به همین شکل باقی بماند یا با جای دیگری ادغام شود، ادامه دارد.

حسینی افزود: مقداری از معطلی کار و معرفی نشدن فرد جدید به خاطر همین بحث‌هاست ولی امیدوارم زودتر این مسئله تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر هم معاونت‌های مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملی مشغول کارشان هستند؛ اینجا دو معاونت دارد که هر کدام آنها در حال انجام وظایف خودشان هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به اصرار خبرنگار مهر در خصوص زمان معرفی رئیس جدید سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: مطالبه شما درست است؛ همانطور که گفتم من در این خصوص پیشنهادهایی را به رئیس جمهور داده‌ام و گزینه‌هایی هم در این زمینه مطرح است ولی هنوز هیچکدام قطعی نشده‌اند اما می‌توانم این وعده را بدهم که این اتفاق تا آخر سال می‌افتد.

علی‌اکبر اشعری 30 دیماه امسال کرسی ریاست را در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ترک کرد. او از یکسال قبل بدون هیچ حکمی از جانب رئیس جمهور، مسئولیت این سازمان را بر عهده داشت و با اینکه از رئیس جمهور خواسته بود این مسئولیت را به شخص دیگری واگذار کند، چنین اتفاقی هنوز هم نیفتاده است.

وی 10 روز پیش از عملی‌ کردن تصمیم خود ضمن تائید خبرهای مربوط به ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی با برخی سازمانها، این قبیل اقدامات و تشکیل احتمالی سازمان کتابخانه‌های ایران را بی‌فایده توصیف کرده بود.