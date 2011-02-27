  1. استانها
  2. مازندران
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

ابراهیمی خواستار شد:

مصوبه احداث سایت اداری در مرکز مازندران اجرایی شود

مصوبه احداث سایت اداری در مرکز مازندران اجرایی شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه احداث سایت اداری در مرکز مازندران از مصوبات سفر دوم دولت به استان است از مسئولان مرکز استان خواست تا نسبت به اجرایی شدن این پروژه سریعا اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر یکشنبه در جلسه پیگیری احداث سایت اداری متمرکز استان در فرمانداری ساری با اشاره به اهمیت احداث سایت اداری و خارج کردن ادارات از شهر ساری این مهم را یکی از بزرگترین دغدغه های اجرایی استان دانست.

ابراهیمی با اشاره به معضل حاد ترافیکی مرکز استان و لزوم اتخاذ تصمیمات کلان و برداشتن گامهای اساسی در این زمینه بیان داشت : یکی از مهمترین تصمیمات برای حل ترافیک ساری احداث سایت  متمرکز اداری است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری با اشاره به واقع شدن هنرستان کشاورزی در زمین پیش بینی شده برای سایت اداری خواستار تعامل دستگاه های ذیربط برای معاوضه زمین مناسب برای احداث هنرستان کشاورزی شد.

وی تاکید کرد: باید گامهای اجرایی مهم در احداث سایت اداری متمرکز برداشته شود و یکی از این گامها پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در سال 90 است.

منصور علی زارعی، فرماندار ساری نیز بعنوان مسئول مستقیم پیگیری احداث سایت اداری متمرکز استان گزارش مبسوطی از تصمیمات متخذه در جلسات قبلی پیگیری احداث سایت اداری ارائه و پیشنهادات لازم جهت تصمیم گیری در این جلسه را بیان کرد.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر در روز و 300 هزار نفر در شب جمعیت دارد.

کد مطلب 1262988

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها