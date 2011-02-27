مصوبه احداث سایت اداری در مرکز مازندران اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر یکشنبه در جلسه پیگیری احداث سایت اداری متمرکز استان در فرمانداری ساری با اشاره به اهمیت احداث سایت اداری و خارج کردن ادارات از شهر ساری این مهم را یکی از بزرگترین دغدغه های اجرایی استان دانست.

ابراهیمی با اشاره به معضل حاد ترافیکی مرکز استان و لزوم اتخاذ تصمیمات کلان و برداشتن گامهای اساسی در این زمینه بیان داشت : یکی از مهمترین تصمیمات برای حل ترافیک ساری احداث سایت متمرکز اداری است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری با اشاره به واقع شدن هنرستان کشاورزی در زمین پیش بینی شده برای سایت اداری خواستار تعامل دستگاه های ذیربط برای معاوضه زمین مناسب برای احداث هنرستان کشاورزی شد.

وی تاکید کرد: باید گامهای اجرایی مهم در احداث سایت اداری متمرکز برداشته شود و یکی از این گامها پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در سال 90 است.

منصور علی زارعی، فرماندار ساری نیز بعنوان مسئول مستقیم پیگیری احداث سایت اداری متمرکز استان گزارش مبسوطی از تصمیمات متخذه در جلسات قبلی پیگیری احداث سایت اداری ارائه و پیشنهادات لازم جهت تصمیم گیری در این جلسه را بیان کرد.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر در روز و 300 هزار نفر در شب جمعیت دارد.