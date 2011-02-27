به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس آزادبخت بعدازظهر شنبه در هفتمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان اظهار داشت: این کارخانه‌ها از سوی وزارت بهداشت مجوز فعالیت دارند.

وی افزود: به دلیل مشکلات فراوان ظروف پلاستیکی، کشورهای مختلف جهان به سوی تولید ظروف تجزیه‌پذیر در خاک رفته‌اند.

سرپرست نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به کمیسیون فرهنگی هیئت دولت، استفاده از ظروف یکبار مصرف تجزیه‌پذیر در دستگاه‌های دولتی و مراکز طبخ و عرضه مواد غذایی ضروری است.

وی تصریح کرد: در این مدت تعداد کارخانه‌های تولید ظروف یکبار مصرف در کشور افزایش یافته است.

آزادبخت با اشاره به اینکه قرن حاضر را قرن پلاستیک نامیده‌اند، بیان داشت: سالانه 570 هزار تن محصولات پلیمری و پلاستیکی برای ساخت ظروف یکبار مصرف در کشور استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: دفن‌کردن و سوزاندن ظروف پلاستیکی اقداماتی است که شهرداریها برای از بین بردن این ظروف استفاده می‌کند که هر دو کار سبب آسیب‌رسانی جدی به آب و هوا و طبیعت می‌شود.

سرپرست نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: تحقیقات برای ساخت این ظروف از دهه 70 میلادی آغاز شد و سرانجام در سال 2000 تلاش دانشمندان این عرصه به نتیجه رسید و آنها موفق به ساخت ظروفی شدند که به راحتی در خاک تجزیه می‌شود.

وی تصریح کرد: ایران جزو نخستین کشورهایی بود که به تکنولوژی ساخت ظروف یکبار مصرف تجزیه‌پذیر دست پیدا کرد.

آزادبخت بیان داشت: این ظروف از مواد اولیه همچون نشاسته، موم زنبور عسل، ذرت و سایر مواد طبیعی تولید و در مدت زمان کوتاهی به خاک تبدیل می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه تجزیه‌پذیری این ظروف حدود شش ماه به طول می‌انجامد، تاکید کرد: می‌توان از خاکی که این ظروف در آن تجزیه شده‌اند، به عنوان کود استفاده کرد.

سرپرست نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه سرطان‌زایی ظروف یکبار مصرف تجزیه‌ناپذیر مشخص است، گفت: 10 کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف در کشور فعالیت می‌کنند و مجوز ساخت پنج کارخانه در استان اصفهان نیز صادر شده است.