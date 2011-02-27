موج بیداری اسلامی مردم زلزله واقعی در ساختارهای سیاسی منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر غلامعلی حداد عادل مشاور مقام معظم رهبری و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه کنکاش شبکه جام جم به تحلیل و بررسی ماهیت موج عظیم بیداری در آفریقا و خاورمیانه پرداخت و با حیرت انگیز و غیر قابل پیش بینی خواندن حوادث اخیر در این مناطق آن را کم اهمیت تر از فروپاشی شوروی سابق ندانست و گفت : این حوادث یک زلزله واقعی و وسیع در ساختارهای سیاسی منطقه است که در آینده ساختار های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی منطقه را نیز با تغییرات اساسی روبرو خواهد کرد.

مشاور مقام معظم رهبری با بررسی چگونگی وقوع این حوادث عظیم ، سه عامل اساسی برای بروز انقلاب در این کشور ها را موثرتر از تماس عوامل دانست و گفت: وابستگی حکومت ها و سران این کشورها ، برقراری حکومت استبدادی و وجود خفقان شدید و اسلام ستیزی حکومت کشورهایی که با خیزش مردمی مواجه شده اند از عوامل مهم بروز انقلاب در شمال آفریقا و خاورمیانه است که نه تنها موجب تحقیر مردم این مناطق شده بلکه از رژیم صهیونیستی پشتیبانی کرده و در ظلم و ستم به مردم فلسطین از هیچ کمکی به اسرائیل فروگذار نبوده اند. بلکه مردم کشورشان را در چنان تنگنایی قرار داده اند که هر کشور به عنوان یک زندان بزرگ به نظر می رسید.

وی افزود: هیچ یک از این حکومت ها اعتقادی به باورها و اعتقادات دینی مردم نداشته و ندارند و در مخالفت با فرهنگ دینی و حتی ملی و سنتی آنها سعی در گسترش افکار غربی ، غرب زدگی و غرب گرایی داشته و نهایتاً موجب انفجار بغض مردم همچون کوه های آتشفشان شده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تحول بزرگ و بیداری اسلامی را در حال حاضر به یک نقاشی ناتمامی توصیف کرد که در حال کامل شدن است.

وی اظهار داشت: از چگونگی به پایان رسیدن این نقاشی خبری در دست نیست . بنابراین مردم این کشورها به دلیل شباهت خیزش عظیم اسلامی شان با وقوع انقلاب اسلامی ایران باید مراقب دست های پنهان و پشت پرده استکبار و نظام سلطه باشند و هوشیاری و بیداری خود و رفتن به سمت وحدت کامل را حفظ کرده و مواظب تغییرات ظاهری و عقب نشینی های تاکتیکی استکبار و سران وابسته و توطئه های ریز و درشت آنها باشند.

حداد عادل همچنین خطاب به مردم به پا خواسته در برخی کشورهای اسلامی خاطر نشان کرد : آمریکا ، اروپا و رژیم صهیونیستی و وابستگان آنها به هر ترفندی برای حفظ منافع خود دست زده و به هر حیله ای همچون کمرنگ کردن جنبه ضد آمریکایی این خیزش و تغییر و تضعیف هویت دینی و اسلامی آن گرفته تا تغییرات اساسی در اشخاص ، حکومت ها و ساختارها متوسل شوند . بنابراین با چنگ زدن به ریسمان الهی و محکم و مستحکم تر کردن اعتماد خود به سمت استقلال ، آزادی و فرهنگ اسلامی پیش بروند و از مواضع و دیدگاه های خود قدمی عقب ننشینند.