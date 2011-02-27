سهام عدالت باید به اشتغال افراد بی بضاعت اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی طی سخنانی در نشست هیئت رئیسه فراکسیون یاوران امداد مجلس که با حضور حسین انواری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ظهر امروز در دفتر هیئت رئیسه مجلس برگزار شد، بر ضرورت تغییر و بازتعریف کمیته امداد تاکید کرد و افزود: بدنه مجلس مدافع کمیته امداد است و به عنوان یک نهاد مردمی و غیردولتی و مستقل از آن حمایت می‌کند.

لاریجانی با تاکید به اینکه در برنامه توسعه و همچنین بودجه سالیانه به کمیته امداد توجه جدی می‌شود، گفت: این کمیته جزو مهمترین یادگاران امام خمینی است اما در شرایط فعلی به باز تعریف کمیته امداد نیاز داریم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه تمام دغدغه‌های مطرح شده از سوی مسئولان کمیته امداد درست است، اظهار کرد: هدفمندی یارانه طرح مهمی است که شرایط متفاوتی را در کشور به وجود آورده است و فکر می‌کنم که وقت آن است که در کمیته امداد به عنوان یک نهاد مستقل و مردمی باید یک تغییر هویتی جدید با مختصات فعلی به وجود بیاید.

وی همچنین بر توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد تاکید کرد و افزود: باید بخشی از اهتمام را بر اشتغال بگذاریم و به جای رفتارهای ضربدری برخی از مسئولیت‌ها را بر عهده کمیته امداد امام خمینی بگذاریم.

لاریجانی به مسئله اشتغال روستائیان و توانمندسازی برخی از خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: با ایجاد برخی از تسهیلات به کمیته امداد، به طور قطع این کمیته می‌تواند به خوبی از عهده رسیدگی به این امور بربیاید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما به جای برخورد با معلول باید با علت برخورد کنیم، تصریح کرد: در بودجه امسال نیز می‌توان بر بحث اشتغال‌های کوچک و زودبازده در کمیته امداد کار کرد تا در این صورت ریل کاری این کمیته تغییر کند؛ اما پایدار باقی بماند.

لاریجانی در ادامه صحبت‌های خود ازحمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی که در این جلسه حضور داشت خواستار پیگیری لحاظ اشتغال روستائیان و افراد تحت پوشش کمیته امداد در سهام عدالت شد.

رئیس مجلس تاکید کرد: بهتر است مبالغی که از طرف کمیته امداد به افراد داده می‌شود، برای اشتغال آنها تجمیع شود.