درخواست صلیب سرخ برای ارسال کمکهای فوری برای مردم مسلمان لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ برای پاسخ به نیازهای قربانیان نا‌آرامی‌ها در لیبی مبلغ اولیه‌ 6 میلیون و 400 هزار دلار را به صورت اضطراری درخواست کرده است.

هدف از این درخواست اولیه تهیه‌ کمکهای اضطراری و تجهیزات پزشکی و جراحی برای افرادی است که از لیبی به کشورهای همسایه مثل تونس و مصر گریخته‌اند.

این کمیته همچنین با همکاری جمعیتهای هلال احمر تونس و مصر به مردم و اتباع خارجی گرفتار در منطقه که تلاش می ‌کنند با خانواده هایشان تماس برقرار کنند خدمات ارائه می‌دهد.

"دومینیک استیلهارت" معاون عملیاتی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ گفت : گزارشهای دریافتی از لیبی نشان می‌دهد که وضعیت این کشور لحظه به لحظه وخیم‌تر می‌شود. ما درباره آمار فزاینده‌ افرادی که در جستجوی مکانی امن مجبور به ترک خانه‌ و عبور از مرز می‌شوند، به‌ شدت نگران هستیم.

استیلهارت همچنین درباره اخبار دریافتی از بیمارستا‌نها و درمانگاه‌های لیبی که با خیل عظیمی از مجروحان روبرو هستند، اظهار نگرانی ‌کرد. در واکنش به این شرایط رو به‌ وخامت قرار است جمعه شب دو هواپیمای کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ حاوی اقلام پزشکی ژنو را به مقصد قاهره و تونس ترک کنند. این کمیته قصد دارد در کوتاهترین زمان این اقلام را از راه زمینی به لیبی منتقل کند.

این در حالی است که دو تیم خدمات اورژانس متشکل از پرسنل درمانی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیتهای صلیب سرخ نروژ و فنلاند، در مصر و تونس در انتظارند تا به محض دریافت مجوز مقامات به لیبی وارد شوند. هر تیم متشکل از دو جراح، دو پرستار، ‌یک متخصص بیهوشی و سایر متخصصان خدمات بشردوستانه هستند.