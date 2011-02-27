مصرف سموم در اراضی کشاورزی مازندران بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پور بعد از ظهر یکشنه در کارگاه آموزشی یکروزه مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج در ساری، برنج را مهمترین تولید کشاورزی استان دانست و گفت : یکی از مهم ترین آفت هایی که آسیب فراوانی به این محصول مهم می سازد کرم ساقه خوار برنج است که از سال 51 وارد کشور شده و با پیش آگاهی شبکه و مراقبت می توان میزان خسارت این آفت را کاهش داد ولی در بعضی از مواقع با توجه به شرایط جوی این آفت طغیانی شده و خسارت های زیادی وارد می کند.

وی، از تشکیل کمیته مبارزه با آفت کرم ساقه خوار در بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: این کارگاه در راستای تصمیم گیری این کمیته برگزار شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: در سال های ابتدائی ورود این آفت مبارزه شیمیایی در دستور کار بود و تا جایی که میزان مصرف حشره کش گرانول در استان سالانه دو هزار تن بوده است و حدود 100 هزار تن به صورت مایع مصرف می شد.

وی، مصرف سموم در مزارع برنج با محاسبه مصرف علف کش ها را حدود دو هزار و 600 تن اعلام کرد و گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش این میزان مصرف است و جایگزینی آن با استفاده از سایر روش های مبارزه از جمله مبارزه زراعی و بیولوژیکی است.

ولی پور افزود:هم اکنون از مجموع 220 هزار هکتار مبارزه بیولوژیکی که در کشور انجام می گیرد 50 هزار هکتار سهم مازندران است و تا پایان برنامه پنجم باید 25 درصد از اراضی کشاورزی کشور به صورت مبارزه مدیریت تلفیقی انجام شود.

مرتضی نصیری، معاون مؤسسه تحقیقات برنج کشوردر این کارگاه بر مدیریت درست مزرعه با استفاده از دستورالعمل های فنی تأکید کرد و افزود: این مدیریت در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت وتغذیه و مبارزه را شامل می شود.