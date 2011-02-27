کشت گندم امسال در مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی مازندران در ساری افزود: در 59 هزار و 800 هکتار از اراضی مازندران امسال گندم کشت شد و پیش بینی می شود حدود 160 هزار تن محصول در استان تولید شود.

وی با بیان اینکه پارسال در مازندران حدود 150 هزار تن گندم تولید شد افزود: 34 هزار و 800 هکتار به کشت گندم آبی و مابقی نیز به کشت گندم دیم اختصاص دارد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران، استفاده مطلوب، بهینه و پایدار از منابع و عوامل تولید را در افزایش عملکرد گندم در واحد سطح پر اهمیت ارزیابی کرد و مدیریت صحیح را عامل اصلی در تأمین امنیت غذایی محصولات اساسی کشاورزی برشمرد.

وی از توزیع کود اوره میان کشاورزان خبر داد و تصریح کرد: مرحله داشت و مبارزه با علف های هرز نیز از نیمه دوم اسفند آغاز می شود.

