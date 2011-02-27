شهرک صنعتی زیبادشت ظرفیت ایجاد 5 هزار شغل ثابت را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهندس علی حمیدی ظهر یکشنبه در جریان بازدید فرماندار کرج از این منطقه اظهار داشت: این منطقه در گذشته به نام منطقه کارگاهی زیبادشت بوده استو برای ساماندهی ان تلاشهای بسیاری صورت گرفته است که برخی از این تلاشها به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: این منطقه از پتانسیلهای بالایی برخوردار است و این در حالیست که این شهرک صنعتی خود در منطقه ای محروم از شهرستان کرج واقع شده است.

رونق اشتغالزایی با توسعه شهرک به کاهش مشکلات اجتماعی منطقه می انجامد

این مسئول خاطرنشان کرد: بیکاری بالا، مهاجرت و کمبود امکانات از جمله مشکلات پیرامونی منطقه زیبادشت است که این شهرک در آن واقع شده است و از این رو توجه به مشکلات صنایع و توسعه اشتغال دراین شهرک به کاهش مشکلات اجتماعی منطقه نیز منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: در ایام تابستان در حدود چهار هزار نفر اشتغالزایی در شهرک صنعتی ایجاد می شود که اگرچه این میزان اشتغالزایی محدود به حدود سه تا چهار ماه است اما می توان با سرمایه گذاری و زمینه سازی به این میزان اشتغال ایجاد شده ثبات داد.

حمیدی بیان کرد: این منطقه ظرفیت ایجاد پنج هزار شغل ثابت را دارد که به دلیل وجود برخی موانع این مهم تاکنون محقق نشده است.

عدم رقبت سرمایه گذاران به دلیل کمبود امکانات در منطقه

وی یادآور شد: یکی از مهمترین موانع و مشکلات بر سر راه توسعه این شهرک صنعتی عدم رقبت سرمایه گذاران به دلیل پایین بودن امکانات سرمایه گذاری است و سرمایه گذار اغلب در تجزیه و تحلیل خود به دلیل واقع شدن این شهرک در حاشیه شهر و کمبود امکانات آن و نبود امکانات اولیه نظیر آب آشامیدنی تمایلی به سرمایه گذاری دراین منطقه ندارد.

رئیس هیئت امنای شهرک صنعتی زیبادشت ادامه داد: این منطقه فاقد آب آشامیدنی سالم است و در حالیکه برای تهیه هر لیتر آب مبلغ 25 تومان هزینه می شود و این آب نیز با تانکر از قناتهای مردآباد آورده می شود از سلامت کافی برخوردار نیست.

آب آشامیدنی، امنیت و تامین سوخت دیگر مشکلات شهرک

حمیدی یادآور شد: مشکلاتی از قبیل نبود امنیت کافی، دوگانه بودن ساختار شهرک، تامین سوخت صنایع و ... از دیگر مشکلات این شهرک صنعتی است.

علاوه بر وی چند تن دیگر از اعضای این شهرک صنعتی نیز در ادامه این بازدید به بیان دیگر مشکلات این شهرک پرداختند و از فرماندار خواستند با جدیت فراوان مشکلات این شهرک را پیگیری کند، فرماندار کرج نیز از پیگیری مطالبات صنعتگران این منطقه و تلاش برای رفع مشکلات آنها خبر داد.