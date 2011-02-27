آغاز مذاکره با سه گزینه بزرگ خارجی/ فردا مذاکره با جلالی برای تیم فوتبال امید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون درباره آخرین تلاشهای فدراسیون برای جذب مربی خارجی برای تیم ملی و همچنین مذاکره برای گزینه سرمربیگری تیم ملی امید گفت: امروز صبح جلسه ای با رئیس فدراسیون و سرپرست کمیته روابط بین الملل داشتیم که درباره گزینه های مورد نظر برای تیم ملی بزرگسالان بحث و بررسی های لازم را انجام دادیم.

وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اولویت اول فدراسیون برای انتخاب باید یک مربی خارجی بسیار بزرگ باشد. در این باره برنامه ریزی های لازم را انجام دادیم و کمیته بین الملل با دو- سه گزینه مورد نظر مذاکراتش را آغاز خواهد کرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همچنین درباره اینکه نحوه برخورد با این مسئله و ارائه آن به افکار عمومی و رسانه های بررسی های لازم هم انجام شد. به هرجهت فدراسیون فوتبال در نظر دارد به سرعت سرمربی تیم ملی را انتخاب کند.

وی درباره وضعیت تیم ملی امید گفت: امروز صبح با مجید جلالی تماس گرفتیم و به نتایجی رسیدیم. قرار شد که فردا جلسه ای با ایشان در دفتر کفاشیان داشته باشیم و در این باره مذاکره کنیم. البته نظر باشگاه فولاد خوزستان هم برای ما مهم است و باید با این باشگاه هم مذاکره کنیم چرا که باشگاه فولاد در کوران رقابت های لیگ برتر قرار دارد.

