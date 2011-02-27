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۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۳

تازه ترین تصمیمات فدراسیون/

آغاز مذاکره با سه گزینه بزرگ خارجی/ فردا مذاکره با جلالی برای تیم فوتبال امید

آغاز مذاکره با سه گزینه بزرگ خارجی/ فردا مذاکره با جلالی برای تیم فوتبال امید

فدراسیون فوتبال کشورمان مذاکره با سه مربی بزرگ خارجی برای سپردن هدایت تیم ملی به یک مربی درجه اول را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون  درباره آخرین تلاشهای فدراسیون برای جذب مربی خارجی برای تیم ملی و همچنین مذاکره برای گزینه سرمربیگری تیم ملی امید گفت: امروز صبح جلسه ای با رئیس فدراسیون و سرپرست کمیته روابط بین الملل داشتیم که درباره گزینه های مورد نظر برای تیم ملی بزرگسالان بحث و بررسی های لازم را انجام دادیم.

وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اولویت اول  فدراسیون برای انتخاب باید یک مربی خارجی بسیار بزرگ باشد. در این باره برنامه ریزی های لازم را انجام دادیم و کمیته بین الملل با دو- سه گزینه مورد نظر مذاکراتش را آغاز خواهد کرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همچنین درباره اینکه نحوه برخورد با این مسئله و ارائه آن به افکار عمومی و رسانه های بررسی های لازم هم انجام شد. به هرجهت فدراسیون فوتبال در نظر دارد به سرعت سرمربی تیم ملی را انتخاب کند.

وی درباره وضعیت تیم ملی امید گفت: امروز صبح با مجید جلالی تماس گرفتیم و به نتایجی رسیدیم. قرار شد که فردا جلسه ای با ایشان در دفتر کفاشیان داشته باشیم و در این باره مذاکره کنیم. البته نظر باشگاه فولاد خوزستان هم برای ما مهم است و باید با این باشگاه هم مذاکره کنیم چرا که باشگاه فولاد در کوران رقابت های لیگ برتر قرار دارد.
تاج در پایان درباره تیم ملی فوتسال ایران و نتایج این تیم مقابل تیم برزیل گفت: من به تیم ملی فوتسال ایران تبریک می گویم شکست های که از تیم برزیل داشتیم چیزی از اندازه های تیم ملی فوتسال ایران کم نمی کند چرا که دربازیهای نزدیکی به این تیم باختیم و می توانستیم حتی برنده هم باشیم. فوتسال ما در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: من امیدوارم این تیم در جام جهانی آینده بدرخشد. البته به نظر من حسین شمس برای تمدید قرارداد با فدراسیون بهترین گزینه است و امیدوارم که مراحل تمدید قرارداد طی شود.
کد مطلب 1263000

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