آغاز مذاکره با سه گزینه بزرگ خارجی/ فردا مذاکره با جلالی برای تیم فوتبال امید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون درباره آخرین تلاشهای فدراسیون برای جذب مربی خارجی برای تیم ملی و همچنین مذاکره برای گزینه سرمربیگری تیم ملی امید گفت: امروز صبح جلسه ای با رئیس فدراسیون و سرپرست کمیته روابط بین الملل داشتیم که درباره گزینه های مورد نظر برای تیم ملی بزرگسالان بحث و بررسی های لازم را انجام دادیم.
وی ادامه داد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اولویت اول فدراسیون برای انتخاب باید یک مربی خارجی بسیار بزرگ باشد. در این باره برنامه ریزی های لازم را انجام دادیم و کمیته بین الملل با دو- سه گزینه مورد نظر مذاکراتش را آغاز خواهد کرد.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همچنین درباره اینکه نحوه برخورد با این مسئله و ارائه آن به افکار عمومی و رسانه های بررسی های لازم هم انجام شد. به هرجهت فدراسیون فوتبال در نظر دارد به سرعت سرمربی تیم ملی را انتخاب کند.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال افزود: من امیدوارم این تیم در جام جهانی آینده بدرخشد. البته به نظر من حسین شمس برای تمدید قرارداد با فدراسیون بهترین گزینه است و امیدوارم که مراحل تمدید قرارداد طی شود.
نظر شما