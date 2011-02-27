به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه سومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" عصر امروز یکشنبه 8 اسفندماه با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در بخش بزرگسال کتاب‌های "داستان‌های کوتاه دفتر جلد قهوه‌ای" نوشته فرهاد کوهپیما، "پشت‌بام‌ها شاهدند" نوشته سودابه فرضی‌پور، "لطفا پیغام خود را بگذارید" به قلم د.ع و "داستان‌های بلند میوه‌های رسیده" نوشته سیدمهرداد موسویان، "از عشقاباد تا عشق‌آباد" نوشته منصور انوری و "خورشید بر شانه‌های راست" نوشته جواد افهمی برگزیده شدند.

داوری این بخش را محمد ناصری، فیروز زنوزی جلالی، صابر امامی و محسن پرویز برعهده داشتند که 320 رمان و داستان کوتاه را بررسی کردند.

همچنین در بخش نوجوان هیئت داوران "داستان‌های کوتاه آرایشگاه فرح" زهرا تیموری، "نخودهای زرد و کشمش تیزابی" سیدمهرداد موسویان، "من نگهبان جن‌خانه هستم" فاطمه فروتن اصفهانی، "داستان‌های بلند عقربه‌ها خوابشان می‌آید" معصومه عیوضی، "مبصر کلاس هشتم" سیدحسن حسینی ارسنجانی و "سکوت پنجم" محمدرضا بایرامی را به عنوان برگزیده انتخاب کردند.

داوران بخش نوجوان سومین دوره جشنواره "داستان انقلاب" محمدکاظم مزینانی، ابراهیم زاهدی مطلق، سمیرا اصلان‌پور، خسرو باباخانی و مهدی کاموس بودند که 50 اثر را بررسی کردند.

گزارش تکمیلی مراسم اختتامیه این جشنواره متعاقباً ارسال می‌شود.