جلسه رسیدگی به پرونده شکایت نصیرزاده از محسن ترکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جسله که به ریاست مجتبی شریفی ، سه عضو کمیته انضباطی و محسن ترکی عصر امروز یکشنبه برگزار شد، داور بین المللی فوتبال کشورمان دفاعیات خود را در مورد شکایت نصیرزاده مطرح کرد ولی به دلیل محدودیت زمان و سفر ترکی به ژاپن مقرر شد وی ظرف مدت یک هفته آینده دفاعیات خود را به کمیته انضباطی ارائه کند.

در این جلسه که هوشنگ نصیرزاده با تاخیر در آن شرکت کرد نیز کارشناس حقوقی کشورمان اظهارات خود را به بعد از دفاعیات محسن ترکی موکول کرد. شکایت نصیرزاده از محسن ترکی به دلیل عدم رعایت مفاد 23 آئین نامه انضباطی و طرح اظهارات توهین آمیز در رسانه های گروهی عنوان شده است.

حسین عبداللهی دبیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه به محسن ترکی مهلت داده ایم تا دفاعیات خود را حداقل ظرف یک هفته آینده ارائه کند به خبرنگار مهر گفت: پس از شنیدن صحبت های طرفین پرونده حداکثر ظرف دو هفته آینده رای این پرونده را اعلام خواهیم کرد.