سن ازدواج 520 هزار نفر از جوانان ایرانی گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار محمد غفاری عصر یکشنبه، طی سخنانی در همایش حقوق و آسیب های اجتماعی، عوامل مؤثر بر معضلات موجود را برای عوامل خارجی و آسیبها دانست و افزود: معاندان نظام و افرادی که در ناتوی فرهنگی مقابل نظام قرار دارند متاثر از عوامل خارجی هستند که فروریختگی فرهنگی، تغییر ارزشها و اشکالات سیستم های اداری و مدیریتی و این نیز به عنوان آسیب باید مورد توجه قرار داده که در کشور وجود دارد باعث آسیب های اجتماعی می شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی اعلام کرد: بر اساس جدیدترین آماری که در دسترس قرار دارد 13 هزار طلاق در مقابل 78 هزار ازدواج در کشور صورت گرفته که 27 درصد آن ها در 2 سال اول زندگی رخ داده است و این یعنی سالانه با هر طلاق تعداد زیادی زن و مرد مجردی که ازدواج را تجربه کرده اند، وارد جامعه می شوند که در افزایش معضلات اجتماعی تعیین کننده است.

وی با اشاره به نظام خانواده، اقتصاد و نظام آموزشی به عنوان دیگر عوامل مؤثر بر آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: باید به ارزش های دینی برگردیم و با کمک به دوام خانواده به سمت جامعه ای سالم و عاری از هرگونه آسیب اجتماعی حرکت کنیم.

در ادامه این همایش معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز با اشاره به 37 عنوان انحراف که از سوی قوه قضائیه شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: هزار و 620 عنوان محرمانه نیز وجود دارد.

سید امیر مرتضوی با بیان اینکه 202 سازمان و نهاد و دستگاه اجرایی موظف به همکاری در خصوص پیشگیری از جرم و تخلف و حوادث هستند، تصریح کرد: این نهادها به وظیفه خود خوب عمل نمی کنند.

وی از طلاق و اعتیاد به عنوان مهمترین عوامل وقوع بزهکاریهای اجتماعی نام برد و خواستار ارتقاء آموزش های اجتماعی شد.

مرتضوی با اشاره به عدم تناسب زندانیان با فضای زندان ها، یادآور شد: در برخی موارد 3 برابر ظرفیت زندانها، افراد مجرم نگهداری می شوند.