  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۹

سن ازدواج 520 هزار نفر از جوانان ایرانی گذشته است

سن ازدواج 520 هزار نفر از جوانان ایرانی گذشته است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی گفت: 520 هزار نفر از جوانان ایرانی از سن ازدواج عبور کرده اند اما هنوز موقعیت ازدواج برای آنان فراهم نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار محمد غفاری عصر یکشنبه، طی سخنانی در همایش حقوق و آسیب های اجتماعی، عوامل مؤثر بر معضلات موجود را برای عوامل خارجی و آسیبها دانست و افزود: معاندان نظام و افرادی که در ناتوی فرهنگی مقابل نظام قرار دارند متاثر از عوامل خارجی هستند که فروریختگی فرهنگی، تغییر ارزشها و اشکالات سیستم های اداری و مدیریتی و این نیز به عنوان آسیب باید مورد توجه قرار داده که در کشور وجود دارد باعث آسیب های اجتماعی می شوند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خراسان رضوی اعلام کرد: بر اساس جدیدترین آماری که در دسترس قرار دارد 13 هزار طلاق در مقابل 78 هزار ازدواج در کشور صورت گرفته که 27 درصد آن ها در 2 سال اول زندگی رخ داده است و این یعنی سالانه با هر طلاق تعداد زیادی زن و مرد مجردی که ازدواج را تجربه کرده اند، وارد جامعه می شوند که در افزایش معضلات اجتماعی تعیین کننده است.

وی با اشاره به نظام خانواده، اقتصاد و نظام آموزشی به عنوان دیگر عوامل مؤثر بر آسیبهای اجتماعی دانست و افزود: باید به ارزش های دینی برگردیم و با کمک به دوام خانواده به سمت جامعه ای سالم و عاری از هرگونه آسیب اجتماعی حرکت کنیم.

در ادامه این همایش معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز با اشاره به 37 عنوان انحراف که از سوی قوه قضائیه شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: هزار و 620 عنوان محرمانه نیز وجود دارد.

سید امیر مرتضوی با بیان اینکه 202 سازمان و نهاد و دستگاه اجرایی موظف به همکاری در خصوص پیشگیری از جرم و تخلف و حوادث هستند، تصریح کرد: این نهادها به وظیفه خود خوب عمل نمی کنند.

وی از طلاق و اعتیاد به عنوان مهمترین عوامل وقوع بزهکاریهای اجتماعی نام برد و خواستار ارتقاء آموزش های اجتماعی شد.

مرتضوی با اشاره به عدم تناسب زندانیان با فضای زندان ها، یادآور شد: در برخی موارد 3 برابر ظرفیت زندانها، افراد مجرم نگهداری می شوند.

کد مطلب 1263003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها