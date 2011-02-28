عزم مشترک بخش خصوصی و دولتی برای توسعه اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در پیامی به فعالان بخش خصوصی، برگزاری موفقیت‌آمیز هفتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی و حضور ارزشمند داوطلبان و رای‌دهندگان در آن را نشان از تعامل و اعتماد بخش خصوصی و دولتی و عزم مشترک برای توسعه اقتصادی کشور دانست.

وزیر بازرگانی در این پیام اعلام کرده است: هفتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن کشور با استقبال، شور و نشاط فعالان بخش خصوصی و در کمال آرامش و باشکوه هرچه تمام‌تر برگزار شد. این درحالی است که انتخابات این دوره به دلایل متعددی از حساسیت بیشتری برخوردار بود که در راس همه آنها، گذر از اقتصاد دولتی وحضور بیشتر بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه این پیام، نقش بخش‌های خصوصی برای تحقق اهداف تعیین‌شده را مورد اشاره قرار داده و افزوده است: دولت دهم با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و سرلوحه قرار دادن اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌کند تعامل بیشتر بخش‌های دولتی و خصوصی و بهبود بیش از پیش، فضای کسب و کار را برای دست‌یابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت محقق کند.

غضنفری در بخش دیگری از پیام خود با تشکر از هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق‌ها در همه ادوار گذشته و آرزوی توفیق برای منتخبین این دوره از انتخابات از حضور اثربخش همه اعضای اتاق‌های بازرگانی و تلاش‌های موثر همه دست‌اندرکاران به ویژه انجمن نظارت و نیز هیات‌های نظارت استانی قدردانی کرده است.

وزیر بازرگانی، با تاکید بر مدیریت مدبرانه مراحل باقیمانده، اعلام کرده است: انتظار می‌رود انجمن نظارت و سایر دست‌اندرکاران، مراحل باقیمانده را همچون گذشته با تدبیر و مداقه کافی مدیریت کنند تا شاهد استقرار هیئت نمایندگان و هیئت‌های رئیسه جدید در تمامی 34 حوزه کشور و نیز اتاق ایران در موعد مقرر باشیم.