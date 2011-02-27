مسائل فرهنگی از پیچیده ترین مسائل جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دکتر حسن بنیانیان عصر یکشنبه در همایش پیوست فرهنگی که با حضور مدیران روابط عمومی دستگاه های مختلف استان زنجان برگزار شد، افزود: مسئله فرهنگی از پیچیده ترین مسائل جوامع محسوب می شود که نیازمند توجه مضاعف است و برای اصلاح و تحول در عرصه فرهنگ می توان از ابزار "هنر" نیز استفاده کرد.

وی نقش فرهنگ را به عنوان عامل تاثیرگذار در رشد و توسعه جوامع مورد تاکید قرار داد و افزود: گام برداشتن در مسیر رشد و توسعه و رسید به جامعه مطلوب نیازمند توجه جدی به بحث فرهنگ است.

بنیانیان با ابراز تاسف از رشد بی رویه دروغ و تملق در جامعه، این رفتارها را مخربترین عوامل برای فرهنگ در جامعه دانست و افزود: باید در راستای مقابله با روند روبه رشد دروغ و تملق در جامعه برنامه ریزی شود.

این استاد حوزه و دانشگاه، تملق را آفت توسعه فرهنگی جوامع دانست و با اذعان به اینکه برخی با استفاده از تجهیزات و امکانات بیت المال اقدام به تملق می کنند، افزود: مسئولان روابط عمومی باید در خصوص مقابله فضای تملق و چابلوسی در ادارات هوشیارانه عمل کنند.

بنیانیان، استفاده از زبان طنز را در روند مقابله با فضای تملق ضروری و اثرگذار عنوان کرد و افزود: باید با زبان طنز نسبت به از بین بردن فضای مخرب تملق در جامعه تلاش کرد.

وی با بیان اینکه در بخش فرهنگ درصد بیشتری از اصلاحات مربوط به روابط میان انسانهاست، افزود: اصلاح فرهنگ در جوامع به منظور رسیدن به اهداف تعریف شده، نیاز به زمان کافی دارد.

مشاور سازمان تبلیغات اسلامی کشور، با بیان اینکه حکومت ها باید با راستگویی، دل مردم را به دست آورند: تغییراتی که در فرهنگ جامعه شکل می گیرد در واقع حاصل عملکرد تمام افراد جامعه است و افراد برای نجات جامعه باید اصلاح را از خود شروع کنند.

بنیانیان به نقش روابط عمومی ها در اصلاح فرهنگ جامعه اشاره کرد و افزود: روابط عمومی ها در واقع یکی از سخت ترین و پیچیده ترین کارها در نظام جمهوری اسلامی است و نیاز است که این بخش از جامعه، قبل از ورود به پیوست فرهنگی، هسته ای را با حضور گروه های کارشناسی تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه دستگاههای مختلف اجرایی باید با ارائه خدمات مطلوب، میزان رضایتمندی مردم را بیش از پیش ارتقا بخشند افزود: اگر روابط عمومی ها نگاه به قیامت خداوند سبحان داشته باشند باید به وظیفه خود به نحو احسن عمل کنند.



بنیانیان با بیان اینکه پیوست فرهنگی، زمینه ساز رشد اعتقادات و حفظ و تقویت ارزش های اسلامی در عرصه های مختلف است طرح "پیوست فرهنگی" خواست مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: به هر میزان "پیوست فرهنگی" در جامعه بیشتر شود، محبوبیت نظام نیز ارتقا خواهد یافت.