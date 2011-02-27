افزایش آزبست هوای پایتخت/ اعتراض بیادی به تعویض بی مورد آسفالت خیابانها

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز یکشنبه شورای شهر، یک فوریت طرح پایش و ممنوعیت واردات مصرف محصولات آزبستی مورد بررسی قرار گرفت.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شه رتهران با بیان اینکه آزبست یکی از ترکیبات آلاینده شناخته شده در جهان است گفت: براساس مصوبه شورایعالی محیط زیست در سال 79 دولت مکلف به حذف این آلاینده طی یک برنامه زمانبندی شده است.

وی با بیان اینکه امروز 10 سال از این مصوبه می گذرد، افزود: در سال گذشته شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در خصوص میزان این آلاینده در هوای تهران بررسی های انجام داد که نتایج آن نشان دهنده وجود مقدار بسیار زیادی از این نوع آلاینده در هوای تهران است.

ابتکار با تاکید بر اینکه وجود این مقدار آزبست در هوای تهران زنگ خطری برای شهر است اعلام کرد: بر اساس این طرح به دولت ومجلس پیشنهاد شده است برای حفظ سلامت مردم و حفظ محیط زیست از خطرات ناشی از محصولات آزبستی نسبت به پیگیری مصوبه شورایعالی محیط زیست در سال 79 در ارتباط با ممنوعیت استفاده از آزبست و محصولات آن اهتمام ورزیده و از ورود و مصرف محصولات آزبستی در کشور ممانعت به عمل آورد.

وی ادامه داد: در این طرح شهرداری تهران مکلف شده است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تدابیر لازم برای اندازه گیری و گزارش های مستمر در خصوص میزان آزبست در مناطق مختلف شهرداری تهران اقدام کند.

مهدی چمران نیز در ابتدای این جلسه با اشاره به درگذشت دکتر بروجردی داماد حضرت امام خمینی (ره) از خداوند متعال برای این مرحوم آرزوی همنشینی با صدیقین و صالحین را کرد و این ضایعه را به خانواده حضرت امام خمینی (ره) تسلیت گفت. همچنین به سالگرد شهادت شهیدان خرازی و باکری اشاره و ابراز امیدواری کرد یاد و نام تمامی شهیدان و همچنین شهیدان خیزش اسلامی در کشورهای مسلمان همواره زنده باشد. وی با اشاره به نقش این شهدا در خیزش اسلامی گفت: امیدواریم با یاری خداوند متعال تمامی حکام مستبد این کشورهای مسلمان سرنوگون شده و آنان بتوانند به ساحت و عرصه اسلامی بازگشته و بتوانند در پناه اسلام کشورخود را اداره کنند.

در ادامه این جلسه ، بودجه سال 90 شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت که در این بخش، بودجه هزینه ای جاری به مبلغ یک هزار و 719 میلیارد تومان و بودجه هزینه ای نگهداشت به مبلغ 739 میلیارد تومان به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

بودجه نویسی در شهرداری عملیاتی شده است

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرتهران در جریان تصویب این لایحه گفت: امسال شیوه بودجه نویسی به صورت عملیاتی شده است که با سال گذشته فرق دارد.

وی افزود: در شیوه بودجه نویسی عملیاتی بودجه به صورت ماموریت محور است که عنوان ها به صورت جزء و تفکیکی در آن لحاظ شده است. براساس مصوبه بودجه هزینه ای جاری ، مبلغ بودجه ماموریت اجتماعی وفرهنگی یکصد و 48 میلیارد تومان تصویب شد که مهمترین سرفصل های آن را ، بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مبلغ 60 میلیارد تومان و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 50 میلیارد تومان به خود اختصاص داد.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز که در این جلسه حضور داشت در خصوص این سرفصل از بودجه که مورد اعتراض برخی از اعضای شورا مبنی بر منحل نشدن کامل شرکت های وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران بود، تاکید کرد: بیشتر از 80 درصد از اصلاحاتی که مد نظر شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه ادغام سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری بود را اجرایی کرده ایم و در سازمان فرهنگی و هنری تنها سه شرکت باقی مانده است که تا خرداد ماه سال 1390 باتدبیر و بدون ایجاد مشکل این سه شرکت نیز از این سازمان جداسازی و ساماندهی می شود.

معاونت اجتماعی از برگزاری همایشهای اضافه پرهیز کنند

چمران نیز با اشاره به اینکه شهرداری باید متعهد شودکه تا خرداد ماه سال 90 وضعیت این سه شرکت را نیز مشخص کند افزود: معاونت اجتماعی و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران باید در هزینه های خودصرفه جویی ، و از برگزاری سمینارها و همایش های اضافه پرهیز کنند.

در ادامه این مصوبه برای ماموریت حمل نقل ترافیک مبلغ 42 میلیارد تومان ، ماموریت خدمات شهری مبلغ 350 میلیارد تومان و ماموریت خدمات مدیریتی 702 میلیارد تومان که پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بود به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

همچنین در بودجه هزینه ای نگهداشت، که به تفکیک طرح های مناطق ومعاونت های شهرداری تدوین شده است، در مهمترین سرفصل های این بخش برای نگهداری ایستگاه های وسایل حمل و نقل عمومی مبلغ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان ، ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا مبلغ 6 میلیارد و 300 میلیون تومان ، ایجاد معابر جهت معلولین و جانبازان 7 میلیارد تومان ، بازسازی و ترمیم بوستان ، فضای سبز وتفرجگاه مبلغ 6 میلیارد و نهصد میلیون تومان ، روکش ، لکه گیری و مرمت نوار حفاری مبلغ یکصد و 33 میلیارد تومان ، کمک به توسعه وتجهیز مساجد 16 میلیارد تومان ، لایروبی و بازسازی نهر 18 میلیارد تومان ، سیستم های کنترل هوشمند مبلغ 16 میلیارد تومان و کمک به توسعه و تجهیز مدارس 12 میلیارد و 500 تومان به تصویب رسید.

اعتراض بیادی به تعویض های بی مورد آسفالت خیابانها

حسن بیادی در جریان تصویب سرفصل روکش و ترمیم آسفالت معابر با اشاره به تعویض های بی مورد آسفالت خیابانها گفت: در حال حاضر به دلیل نبود متولی برای بحث آسفالت در برخی نقاط شاهد اسراف در ترمیم آسفالت ها هستیم.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: شهرداری نیز باید با جمع آوری برخی اسراف کاری ها به اجرای این قانون کمک کند.

خادم نیز در این مورد افزود: در سه ردیف اعتباری بودجه که شامل باز پیرایی ، تعمیر آسفالت و تعویض جداول است و شهرداری در هزینه کرد آنها اسراف داشت میزان اعتبار آنها را کم کردیم.